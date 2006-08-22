تفهيم حقوق اقليتهاي مسلمان به غربيان مورد تأكيد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار "مهر"، حجت الاسلام مهدي تسخيري معاون دبير كل مجمع تقريب مذاهب و سردبير مجله "رسالة التقريب" در « نشست مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي - حقوق و وظايف» به ارائه خلاصه چندين مقاله اي پرداخت كه در اين همايش ارائه شده بودند.

دكتر عمار از دانشگاه الجزاير طي مقاله خود معناي واژه اقليت مسلمان را تعريف كرده و استراتژي كاملي را براي بررسي حقوق اقليتها خواستار شده است .

وي همچنين از نهادها و سازمانهاي بين المللي خواسته است تا حقوق مسلمانان كشورهاي غير اسلامي بررسي كند. دكتر عمار اظهار داشته است تاليف كتب، راه اندازي ماهواره ها و شبكه هاي اسلامي براي ارائه اطلاعات صحيح درباره اسلام و مسلمين ضروري محسوب مي شوند.

دكتر حمام از كشور مراكش طي مقاله خود اظهار داشته است كه در اروپا انديشمندان اسلام را مورد مطالعه قرار مي دهند؛ درحالي كه مسلمانان هنوز هم در فضاي فشار و سوءظن بسر مي برند . انديشمندان غربي بايد درباره اقليت مسلمانان اطلاعات بسياري كسب كنند و از سوي ديگر مسلمانان بايد از مباني دموكراسي و آزادي در غرب حسن استفاده را كرده و در راستاي حفظ هويت اسلامي خود اقدامات گسترده اي صورت دهند.

اين محقق مراكشي مسلمانان را به حفظ هويت اسلامي خود دعوت كرده و تصريح كرده است كه اين امر با تغذيه فرهنگي و انديشه ديني صورت گيرد.

مفتي جمهوري نيجر نيز در مقاله خود نسبت به تاريك كردن چهره اسلام از سوي غربيان ابراز نگراني كرده و اظهار داشته مسلمانان بايد از آزادي انجام آداب و عقايد خود برخوردار باشند. علمايي اسلام بايد چون صدر اسلام دعوت مردم را ادامه دهند.

استاد وهب سهيلي عضو مجمع فقه جهاني از تخلف و عقب ماندگي مسلمانان ابراز تاسف كرده است و خواستار تامين انديشه مسلمانان اقليت شده و تاكيد كرده كه حقوق مسلمانان بايد از سوي شخصيتهاي برجسته مورد تاكيد قرار گيرد. مسلمانان در بسياري از حقوق با ديگر پيروان اديان در كشورهاي غير اسلامي شريك هستند. تعامل و همزيستي ميان جوامع اسلامي در كشورهاي غير اسلامي نيز در اين مقاله تصريح شده است.

شيخ عبدالامير قبلان نايب رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان به دستاوردهاي براي مسلمانان را يادآوري كرده و اظهار داشته انسان داراي آزادي بيان است و اين حق در مباني دين اسلام نيز تصريح شده است. مسلمانان كشورهاي غير اسلامي علاوه بر اين كه تلاش مي كنند چهره حقيقي اسلام را به غربيان نشان دهند از سوي ديگر بايد حقوق آنها به خود آنها يادآوري شود. انسان از صدر اسلام داراي حق و آزادي است و اين حق در زماني براي انسان تعيين شده كه هيچ گونه نهادي در راستاي حقوق انسان فعاليت نمي كرد.

محسن عبدالحميد عضو مجمع فقه جهاني طي مقاله خود رويداد هاي غربي را موجب بي توجهي به حقوق مسلمانان دانسته و بكارگيري شيوه هاي علمي را بهترين راه تفهيم حقوق مسلمانان به غرب مي داند. وي تاكيد كرده كه گفتگو و تعامل در اين راستا مي تواند نقش مهمي ايفا كند.

آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسلامي نيز طي مقاله خود تحت عنوان "پاي بندي به اصول با عمل به مقتضيات شهروندي" به مباني فقه كلي اشاره كرده و اظهار داشته با استفاده از اين مباني مي توان برخي از مشكلات مسلمانان را حل كرد. وي اعتقاد دارد جهاني شدن برخاسته از مباني است كه مي توان در صورت عدم منافات با شارع مقدس مورد قبول قرار دهيم.

مقاله دكتر عبدالعزيز بن عثمان التويجري مدير كل سازمان آسيسكو طي مقاله خود اظهار داشته سازمان هاي بين المللي مي تواند نقش مهمي در حمايت از مشكلات مسلمانان ايفا كنند. بعد از يازدهم سپتامبر بايد با راههاي خاصي با چالش هاي غربي مبارزه كنيم ضمن رعايت قوانين محلي كشورهاي غير اسلامي بايد آنها را با شرع اسلام انطباق دهيم. سازمان هاي غير دولتي و سازمان آسيسكو بايد يك استراتژي اسلامي را براي اقليت هاي مسلمان در غرب نهادينه كنيم.

محمد عبدو استاد دانشگاه رباط به جايگاه انسان در دين اسلام اشاره كرد و اظهار داشته كه در بسياري از حقوق عمومي مسلمانان غرب از جايگاه مساوي با ديگران برخوردار نيست و اين امر در برگيرنده كرامت اسلامي نيست.