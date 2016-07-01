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۱۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

امام جمعه دهلران:

حضور در راهپیمایی روز قدس تکلیف شرعی و دینی است

حضور در راهپیمایی روز قدس تکلیف شرعی و دینی است

ایلام-امام جمعه دهلران با اشاره به اینکه حضور در راهپیمایی روز قدس تکلیف شرعی و دینی است، گفت: روز قدس یادگار امام راحل برای بیداری جهان اسلام است.

حجت الاسلام سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس یادگار امام راحل برای بیداری جهان اسلام در مقابل صهیونیزم جهانی است و برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس تکلیف شرعی ملت های مسلمان است.

وی، این روز را یادگار ارزشمند امام راحل دانست و تاکید کرد: امام (ره) با دور اندیشی و درایت این روز را برای حمایت همه جانبه مسلمانان از مردم مظلوم فلسطین در تاریخ به یادگار گذاشتند.

امام جمعه دهلران تصریح کرد: بیداری اسلامی از برکات روز قدس بوده و در بیان اهمیت و قداست روز قدس همین بس که فلسطین و قدس شریف قبله اول مسلمان است.

موسوی با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در این روز با آرمان های امام راحل و رهبری بیعت و برای همیشه موضوع فلسطین و جهان اسلام در دستور کار است و صهیونیزم جهانی نمی تواند آن را از دستور کار جهان اسلام خارج کند.

وی تصریح کرد: امروز به برکت روز قدس امت های اسلامی به پاخواسته و بر علیه سلاطین کفر و ظلم قیام کرده اند و در واقع امت اسلام استکبار جهانی را محاصره کرده است.

وی بیان داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهلران همانند سال گذشته بعد از نماز جمعه از محل روبروی مسجد جامع تا میدان انقلاب برگزار خواهد شد و همچنین قطعنامه نیز در بین الصلاتین قرائت خواهد شد.

کد مطلب 3699381

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