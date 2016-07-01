به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخبر الجزایر، بر اساس گزارش سازمان سیا، روزانه حدود ۱۰ نفر به داعشی ها در لیبی ملحق می شوند.

این رسانه الجزایری اعلام کرد: بر اساس گزارشی که واشنگتن آن را به تعدادی از کشورهای همسایه لیبی از جمله الجزایر ارائه داده است.اتباع غربی و عربی که تعداد آنها بالغ بر ۱۰۰۰ نفر می شود به اردوگاه های داعش در سه ماه اول سال جاری پیوسته اند.

منابع امنیتی اعلام کردند: تدابیر امنیتی شدیدی که در مرزهای زمینی الجزایر و لیبی در ماه های گذشته اعمال شده است همگی به دلیل بیم از نفوذ افراد به داعش لیبی است.

بر اساس گزارش آمریکایی ها، تروریستها از مرز نیجر و سودان به آسانی وارد لیبی می شوند.