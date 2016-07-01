افشای قتل زن جوان/۹ ماه زندگی مخفیانه قاتل

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستم شهریور سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره جنایت در منطقه علی آباد - خیابان شهید همدانی، به کلانتری ۱۶۰ خزانه اعلام شد.

با حضور ماموران کلانتری در محل جنایت و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که خانمی ۴۱ ساله به نام شهلا بر اثار اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و پسر ۹ ساله اش پس از بیدار شدن از خواب، با جسد مادرش روبرو شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، پرونده در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم با حضور در محل جنایت و بررسی صحنه جنایت اطمینان پیدا کردند که قاتل یا قاتلان بدون هرگونه تخریب وارد خانه مقتول شدند که در تحقیق از همسایگان مشخص شد جوانی افاغنه به محل سکونت مقتوله تردد داشته و همین موضوع باعث اعتراض همسایگان شده اما شهلا به اعتراض همسایگان توجهی نداشته است.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات و با مراجعه به اطلاعات مجرمان سابقه دار، به بررسی سوابق احتمالی مقتول پرداخته و اطلاع پیدا کردند که وی پیش از این دو بار به اتهام نگهداری موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، شناسایی جوان ناشناس افغان در دستور کار اداره دهم قرار گرفت و کارآگاهان این اداره با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی جوانی افغان به نام غلام ۲۳ ساله با هویت مستعار روح الله شدند که در زمینه خرید و فروش موادمخدر در منطقه خانی آباد فعالیت داشت.

با شناسایی مخفیگاه غلام در منطقه خانی آباد، کارآگاهان به این محل مراجعه و در تحقیقات اطلاع پیدا کردند که او، همزمان با وقوع جنایت از تهران متواری ، به صورت غیرقانونی از کشور خارج و به ترکیه متواری شده است.

سرانجام چند روز قبل و پس از گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ جنایت، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که غلام به تهران بازگشته و مجددا فعالیت خود را در زمینه خرید و فروش موادمخدر از سر گرفته است. با اطلاعات بدست آمده در خصوص حضور قاتل در منطقه خانی آباد، بلافاصله مخفیگاه وی شناسایی و او روز چهارم تیر دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

غلام در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتباط، آشنایی یا تردد به محل سکونت مقتول شده اما سرانجام لب به اعتراف گشود و صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف می کند.

متهم در خصوص شب جنایت به کارآگاهان گفت: از طریق یکی از دوستانم با شهلا آشنا شده بودم. از آنجا که مکان مطمئنی برای نگهداری موادمخدر نداشتم ، مواد را در منزل او نگهداری می کردم و در ازای آن هزینه ای را بابت نگهداری مواد به وی پرداخت می کردم. شب جنایت با همسرم درگیر شده بودم و همسرم مرا از خانه بیرون کرده بود. جای مشخصی نداشتم ؛ تنها جایی که به نظرم رسید تا شب را در آنجا بمانم، خانه زن میانسال بود.

می دانستم که شهلا با پسر کوچکش تنها زندگی می کند. حدود ساعت ۲۳:۳۰ به خانه مقتول رسیدم؛ پسر مقتوله در یکی از اتاق ها خواب بود. مدتی از حضورم در خانه شهلا گذشته بود که از وی خواستم تا صدای تلویزیون را کم کند تا بتوانم استراحت کنم که همین موضوع باعث ناراحتی او شد.

قاتل افغان اضافه کرد: مقتول ضربه ای را به صورتم زد که من نیز ضربه ای به صورتش زدم. شهلا به داخل آشپزخانه رفت چاقویی برداشت و به سمت من حمله ور شد. چاقو را از دستش گرفتم و چندین ضربه به شکم او زدم بعد هم از خانه خارج شده و به سرعت از محل متواری شدم.

پس از گذشت چند روز به صورت غیرقانونی به ترکیه رفتم تا نهایتا پس از گذشت چند ماه تصمیم گرفتم تا به تهران بازگردم اما چند روز بعد از امدن به ایران، دستگیر شدم.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متهم با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات پلیسی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.