به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران به بهانه برنامه موشکی، اظهار داشت: آن چیزی که در برجام توافق شد، مسائلی بود که آمریکایی‌ها نسبت به آنها متعهد شده‌اند؛ البته برنامه موشکی جزو برجام نبوده است.

وی در عین حال تصریح کرد: تحریم‌های جدید برخلاف پروتکلی است که به توافق ایران و ۱+۵ رسیده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه تلاش ما باید این باشد که در چارچوب برجام کارمان را انجام دهیم و اگر آمریکایی‌ها بخواهند بدعهدی کنند، قطعاً ما نیز باید اقدامات متناسب را اتخاذ کنیم.

نعمتی با بیان اینکه روز جهانی قدس یک روز استراتژیک است، اظهار داشت: روز قدس از روزهایی است که همه مسلمانان از مظلوم دفاع می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در طول ۱۵ الی ۱۶ سال اخیر سرویس‌های آمریکا و انگلیس به دنبال این هستند که موضوعیت فلسطین را برای مسلمانان کمرنگ کنند و فضا را به سمت ایجاد حاشیه امن برای صهیونیست‌ها پیش ببرند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در این شرایط مسلمانان باید بیدار باشند و دست به دست هم دهند و با همدلی و وحدت، این فضای پیش آمده را بشکنند.