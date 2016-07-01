امیر سرتیپ ۲ مهدی معمار باشی در حاشیه راهپیمایی روز قدس با حضور در تریبون آزاد رسانه های گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جمعه آخر ماه مبارک رمضان را معمار بزرگ انقلاب به عنوان روز قدس و روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین نام گذاری کردند.

وی افزود: این روز برای انزجار از استکبار جهانی و صهیونیست و اسرائیل غاصب است که مردم مظلوم و مسلمان فلسطین را می کشد و سایر کشورهای مسلمان را هم درگیر خود کرده است.

امیر معمار باشی ادامه داد: در سال های گذشته شاهد و ناظر بودیم که صهیونیست جهانی و اسرائیل با ایجاد جنگ های نیابتی در بین مسلمانان و کشورهای اسلامی مردم مسلمان را با کشتار فجیهانه خود رو به رو کردند و همین امر باعث شد که این انزجار و اتحاد بیش از پیش به چشم بخورد.

وی اضافه کرد: راه پیمایی روز قدس باردیگر کمک خواهد کرد این اتحاد و همدلی و یک پارچگی به وجود بیاید تا شاهد و ناظر باشیم با این اتحاد اسرائیل و استکبار جهانی نابود شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان گفت: امروز هم نیروهای مسلح، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی در ایجاد امنیت پایدار در سطح کشور نقش بسزایی در کنار سایر ارگان های اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) ایفا می کنند.

وی اظهار کرد: آن ها با چشمان تیز بین خود مرزها و فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران هرگونه تحرک بیگانگان و دشمنان را رصد می کنند و اجازه نخواهند داد هیچ گونه چشم طعمی نسبت به ایران اسلامی رقم بخورد.

امیر سرتیپ ۲ معمار باشی تصریح کرد: اقتدار و بالندگی و امنیت امروز کشور به پاس چشمان تیزبین و بیداری این مردانی است که در مناطق عملیاتی در مرزهای بین المللی ما مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: ارتش هم مانند سایر نیروهای مسلح با بالا بردن توان نظامی خود این آمادگی و اقتدار را دارد تا هرگونه عملیاتی که از سوی سلسله مراتب ابلاغ می شود را انجام دهد.