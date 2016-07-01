به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دقایقی پیش به جمع راهپیمایان تهرانی در روز قدس پیوست.

آیت الله آملی لاریجانی با حضور در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: این سیل خروشان جمعیت، بیانگر دفاع از مظلومیت ملت مظلوم فلسطین و فریاد بر سر مجرمان و جنایتکاران تاریخ است.

وی ادامه داد: نامگذاری روز قدس مانند یک الهام به امام خمینی (ره) بود تا در ماه رمضان این فضای معنوی در همه دنیا ایجاد شود و مسلمین بر سر یک موضوع در سراسر جهان متحد شوند.

لاریجانی گفت: ما امروز می‌بینیم که جهانخواران و سلطه گران می‌خواهند این مسئله را پاک کنند و امام خمینی (ره) با یک پیشنهاد دقیق و پیشگیرانه توانست ندای مظلوم فلسطین را زنده نگه دارد و ان شالله حول این محور تمام ملت های مسلمان جمع می شوند و داد مردم مظلوم فلسطین را از ظالمان می ستایند.

