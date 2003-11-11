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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۳۶

از سوي آژانس عكس ايران اعلام شد

نحوه شركت در مسابقه بين المللي عكاسي فرانسه

آژانس عكس ايران وابسته به انجمن سينماي جوانان ايران با انتشار جزئيات شركت درمسابقه بين المللي عكاسي " ژ موليه مايه " فرانسه به فراخوان از هنرمندان علاقه مند پرداخت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران عكاسان علاقه مند به شركت در اين مسابقه حداكثر تا تاريخ 10 اسفند 1382 فرصت دارند تا آثار خود را به نشاني اين آژانس ارسال دارند .
شركت در اين مسابقه براي تمامي عكاسان آزاد است و هر عكاس مي تواند حد اكثر 4 قطعه عكس در ابعاد 30×40 به شكل رنگي و يا سياه و سفيد براي اين مسابقه ارسال دارد . شايان ذكر است عكس هاي تهيه شده به هر دو نوع شيوه عكاسي آنالوگ و ديجيتال در اين مسابقه پذيرفته مي شود . جوايز اين مسابقه عكاسي شامل تنديس ، مدال و لوازم عكاسي است .

کد مطلب 36995

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