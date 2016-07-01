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۱۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

در شیراز؛

کاریکاتورهای هلوکاست در نگارخانه ای به وسعت شهر نمایش یافت

کاریکاتورهای هلوکاست در نگارخانه ای به وسعت شهر نمایش یافت

شیراز- راهپیمایان روز قدس همزمان با آیین های این روز جهانی و سردادن فریاد مرگ بر استکبار آثار برتر جشنواره کاریکاتور هلوکاست را تماشا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۵بامداد روز پنجشنبه تا حدود نیمه شب قریب ۲۰ ساعت تیمی اجرایی کار نصب نمایشگاه شهری هلوکاست در مسیر راهپیمایی را به عهده گرفتند و در این میان کارشناسان روابط عمومی و هنرهای تجسمی حوزه هنری فارس نیز در طول روز دایم در رفت و آمد و سرکشی بودند.

محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری استان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در جشنواره بین المللی کاریکاتور هلوکاست که اخیرا در تهران و به دبیری سیدمسعود شجاعی طباطبایی برگزار شد، آثار متعددی از هنرمندان خوش ذوق ۵۰کشور مختلف تولید شد که همین مساله  سبب خشم و ناراحتی مسئولین رژیم اشغالگر قدس شد؛ با هماهنگی که با دبیر جشنواره و مسوولین حوزه هنری مرکز داشتیم موفق شدیم آثار برتر این جشنواره را به شیراز بیاوریم و همزمان با روز قدس در مسیر راهپیمایی امت خداجوی شیراز با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز به صورت نگار شهر و در ابعاد بزرگ این آثار را در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی نکته مهم در رابطه با آثار را توجه به اثراتی دانست که این جشنواره و آثار تولید شده در آن در سطح جهان داشته اند، به نحوی که کشورهای مدعی آزادی بیان و آزادی اندیشه تاب اعلام نظر در قالب هنر را نداشته اند و از یک حرکت هنری آنچنان به خشم آمده اند که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس شبانه به وزیر امور خارجه امریکا تماس گرفته و خواستار محکوم کردن این جریان می شود.

کرم الهی افزود: در این میان دو کشور دیگر نیز وارد قضیه شده اند که البته این امر مساله ای عجیب نبوده و قابل پیش بینی بود که آلمان واتریش نیز وارد عرصه شوند. این مساله به خوبی نشان می دهد که کشورهای مدعی تاب تحمل نظر مخالف را ندارند و ادعاهایشان در این زمینه بیشتر ژست تبلیغاتی است.

رئیس حوزه هنری فارس در ادامه بیان کرد: متاسفانه در فضای فعلی هنر شیراز، هنرهای تجسمی به عنوان هنر مربوط به قشر و گروهی خاص جا افتاده اند و بین عموم مردم و هنر و هنرمندان تجسمی یعنی میان اثر، موثر و متاثر فاصله افتاده است. این حرکت می تواند نقطه آغازی باشد برای ارتباط بیشتر مردم با هنرهای تجسمی و نشان دهنده سیاست اجرایی حوزه ی هنری در این عرصه است چرا که ما برآنیم با حفظ کیفیت هنری آثار زمینه ارتباط دوسویه ی عموم علاقه مندان و هنرمندان را با برنامه هایی اینچنین فراهم نماییم.

کد مطلب 3699515

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