مصرف تنباكو از هر نوع آن منجر به بروز بيماري هاي قلبي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مصرف تنباكو علاوه بر ايجاد عوارض و ايجاد سرطان ريه ، به دليل كاهش حجم اكسيژن دريافتي و فشار به قلب منجر به بروز بيماري هاي قلبي نيز مي شود.

اين مسئله در مورد افرادي كه در معرض دود سيگار و تنباكو نيز هستند مانند يكي از اعضاي خانواده و دوستان افراد سيگاري نيز صدق مي كند اما مسئله جالب اين است كه با ترك سيگار و مصرف انواع دخانيات احتمال ابتلا به بيماري هاي قلبي در افراد به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.

محققان به افراد هشدار داده اند كه در مورد خطرات ناشي از تنباكو ، آدامس يا پيپ و قليان نيز مانند سيگار تاثير مخرب بر سلامتي افراد دارد.

آمار نشان مي دهد افرادي كه روزانه در حدود 10 نخ سيگار دود مي كنند ، احتمال ابتلا به بيماري هاي قلبي را در خود تا 2 برابر افزايش مي دهند و استفاده هر نخ سيگار اضافه بر اين ميزان نيز تا 6/5 درصد بر ميزان خطر مي افزايد.

در مورد افرادي كه بين 10 تا 19 نخ سيگار در روز دود مي كنند نيز اين احتمال خطر 5/2 برابر مي شود و در زنان و مردان نيز تفاوت چنداني نمي كند.

با توجه به اينكه ابتلا به بيماري هاي قلبي عموما مزمن بوده و فقط قابل كنترل است و درمان قطعي و هميشگي ندارد ، ابتلا به اين گونه بيماري ها مي تواند تا آخر عمر ، فرد را گرفتار كرده و در ضمن عوارض ديگري نيز داشته باشد.