به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی در حاشیه حضور در مراسم راهپیمایی یوم‌الله قدس در جمع خبرنگاران و در خصوص ضرورت حضور مردم اظهار داشت: حضور عمومی مردم در همه کشورهای اسلامی و غیراسلامی در مبارزه با رژیم صهیونیستی نشانه یک نماد و آرمان مستمر است.

وی افزود: مردم در روزهای گرم و با زبان روزه به خیابان می آیند و آرمان فلسطین را تقویت می کنند.

سردار احمدی‌مقدم در خصوص آرام نابودی اسرائیل تا ۲۵ سال آینده ادامه داد: این وعده قرآن است که وعده داده یهود دو بار به حکومت می رسد و هر دو بار در سرزمین فساد می کند.

فرمانده سابق نیروی انتظامی با اشاره به حکومت اسرائیل اضافه کرد: نتیجه فساد حکومت دوم که هم اکنون باید باشد، فروپاشی نظام آنها است و تک تک آنها را خانه به خانه دنبال و دستگیر می کنند.

وی تصریح کرد: این وعده قطعا محقق خواهد شد و تخلف ناپذیر است و با پیش بینی رهبر انقلاب، این مسئله محقق می شود.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه افزود: لازمه این مسئله، جلوگیری از تفرقه بین مسلمانان و شفاف‌سازی ظلم های اسرائیل است که اگر به‌طور کامل انجام شود، سقوط اسرائیل را تسریع می کند.

فرمانده سابق نیروی انتظامی در ادامه خاطرنشان کرد: ریاست اسرائیل در کمیته حقوقی سازمان ملل، از مصادیق برخورد دوگانه مجامع بین المللی است.