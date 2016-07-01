به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری استان زنجان ، حمیدرضا اسماعیلی افزود: نمایشگاه کاریکاتور با موضوع «هولوکاست» و جنایات رژیم غاصب اسرائیل در مسیر راهپیمایی روز قدس در زنجان برگزار شد.

اسماعیلی اظهار داشت: این نمایشگاه گزیده ای از آثار راه یافته به جشنواره بین المللی هولوکاست است که ماه گذشته توسط حوزه هنری با حضور کاریکاتوریست های سراسر دنیا از قبیل کشورهای فرانسه، رومانی، لهستان و ... در ایران برگزار شد.

وی افزود: نمایشگاه کاریکاتور «هولوکاست» به‌صورت همزمان در سراسر حوزه های هنری کشور در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با بیان اینکه این نمایشگاه در دو مسیر از مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس به صورت خیابانی برگزار شد، خاطر نشان کرد: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه نشانگر مظلومیت مردم فلسطین است.

اسماعیلی یادآور شد: نمایشگاه کاریکاتور با موضوع «هولوکاست» توسط حوزه هنری و با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شد.