به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، خبرگزاری آرژانتینی تلام گزارش کرده هدف از این اقدام پلیس دستیابی به مدارک مربوط به این پرونده بوده است.
عملیات پلیس، روز پنجشنبه در استان سانتا کروز صورت گرفته و آن طور که گزارش شده، پلیس با حکم قاضی که پروندهای در مورد فساد مالی و کلاهبرداری را در دست بررسی دارد به اماکن گروه اقتصادی یورش برده که خانواده خانم کریشنر مالک بخشی از آنند.
قاضی «کلودیو بونادیو» حکم بازرسی از چند آپارتمان و شرکت در شهر ریو گالیجوس، ال کالافاته و ال چالتن واقع در استان سانتا کروز را صادر کرد و پلیس هم به این املاک یورش برد.
پلیس در پی جمعآوری مدارک از شرکت لسسائس است که فرزندان کریشنر از مالکان آن هستند.
این دومین بار است که مراکزی با مالکیت خانواده کریشنر مورد بازرسی قرار میگیرد. سال گذشته هم یک هتل و چند ساختمان دیگر متعلق به این خانواده مورد بازرسی قرار گرفت.
کریستینا فرناندز کرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیسجمهوری آرژانتین بوده است. او همسر نوستر کریشنر، رئیسجمهوری فقید این کشور است. سال گذشته، یکی از نمایندگان پارلمان آرژانتین، مارگاریتا استالبیزر، رسما شکایتی علیه کرشنر و دو فرزند او، ماکسیمو و فلورنسیا، طرح کرده است.
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