به گزارش خبرنگار مهر، خیابان های تبریز امروز شاهد یکی از راهپیمایی ‌های باشکوه و با خیل عظیم جمعیت بود تا بار دیگر نوعدوستی آذربایجانی ها و دفاع آنها از مردم مظلوم فلسطین به دنیا نشان داده شود.

مردم روزه دار تبریز در هوای گرم ۳۵ درجه ای از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حرکت در مسیرهای ۹گانه راهپیمایی به سمت مصلی اعظم شهر تبریز حرکت کردند و فریاد اعتراض خود را نسبت به مظلومیت ملت فلسطین و مظلومیت مردم بی دفاع یمن به گوش جهانیان رساندند.

راهپیمایی امروز حاشیه های جالبی نیز داشت، حضور پررنگ جوانان از حاشیه های ویژه راهپیمایی امروز بود، به طوری که نسل جدید انقلاب امروز در این هوای گرم پابه پای پدرها و مادرهای خود به خیابان های تبریز آمده بودند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دادند.

کونگ فو کاران آذربایجان شرقی در مقابل میدان ساعت اقدام به انجام حرکت های ورزشی می کردند و پرچم های فلسطین را حمل می کردند.

نمایشگاه نقاشی برای کودکان نیز در موضوع فلسطین و روز قدس برگزار می شد و با استقبال خوب کودکان روبه رو شده بود.

برگزاری نمایشگاه «هولوکاست» نیز از حاشیه های دیگر راهپیمایی امروز روز قدس در تبریز بود که به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد.

مردم تبریز در راهپیمایی امروز با شعارهای «روز جهانی قدس، تجلی آرمان فلسطین» و «فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک ‌کشی از غزه تا یمن» حمایت خود را از مظلومان فلسطین و غزه نشان دادند.

آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا توسط مردم نیز از دیگر حاشیه های راهپیمایی امروز بود.

راهپیمایان روز قدس در تبریز پلاکاردهایی در دست داشتند که سال ۲۰۴۰ را سال پایان اسرائیل عنوان کرده بودند.