به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به روز بزرگداشت علامه امینی و سالروز رحلت علامه مجلسی اظهار داشت: قلم علامه مجلسی خدمات بزرگی را به عالم تشیع ارائه کرد و تلاش علامه امینی در دفاع از ولایت فراموش شدنی نیست.

امام جمعه موقت ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم پرفیض شب های قدر افزود:برگزاری شب های پرفیض قدر و تشییع نمادین امام علی(ع) در ورامین، روحیه دینی و معنوی مردم این منطقه را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: باید از همه دست اندرکاران مراسم معنوی شب های قدر و تشییع نمادین امام علی(ع) تشکر و قدردانی کرده و هر چه بیشتر برای تقویت سنگر مساجد بکوشیم.

محمودی اضافه کرد: امام راحل فرمودند که مساجد سنگر هستند و باید سنگرها را حفظ کنیم و در برنامه های فرهنگی، مساجد محور فعالیت ها قرار بگیرد.

خطیب نماز جمعه ورامین یادآور شد: باید سنت احیای شب های قدر در مساجد حفظ و حضور مردم در این اماکن مقدس تقویت شود و نباید با اعمال سلیقه های فردی، این سنگر را تضعیف کنیم.

وی با اشاره به قرار گرفتن در هفته حقوق بشر آمریکایی بیان داشت: ششم تا دوازدهم تیرماه به نام هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است، چرا که ترور نافرجام مقام معظم رهبری، شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی و ۷۲ یار امام و امت، شهادت چهارمین شهید محراب آیت الله صدوقی، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری و شهادت صدها مسافر از جمله جنایات آمریکا در این هفته است.

آمریکایی ها به اظهار نظر برخی خودباخته ها و کوتوله های سیاسی نگاه نکنند

محمودی افزود: کارنامه دولت مستکبر آمریکا از جنایات وحشیانه بر علیه ملت مقاوم ایران اسلامی پر است و مگر می شود جنایات استکبار که از تمدن و فرهنگ به دور هستند را از یاد برد.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: امروز نیز آمریکایی ها با صحنه گردانی صهیونیست ها و با استفاده از ابزار پول و قدرت، زشت ترین جنایات ضد بشری را مرتکب می شوند و خون ملت های را ریخته و ثروت آنان را غارت می کنند.

وی متذکر شد: شما در هیچ کجای دنیا جنایت و ظلمی را مشاهده نمی کنید، مگر آنکه رد پای آمریکایی ها را در آن می بینید، لذا ملت ایران حق دارد تا هرگز جنایات امریکا را فراموش نکرده و فریاد مرگ بر آمریکا سر دهد.

محمودی تأکید کرد: امام راحل و مقام معظم رهبری به عمق خباثت آمریکایی ها پی بردند و از روز اول ماهیت این دولت خبیث را افشا کردند.

گروه های تکفیری محصول سیاست های آمریکا برای مقابله با اسلام ناب محمدی است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: آمریکایی ها به اظهار نظر برخی خودباخته ها و کوتوله های سیاسی نگاه نکنند، زیرا ملت ایران تا زمانی که خوی استکباری آمریکا ادامه داشته باشد، با تمام وجود در برابر آمریکا ایستاده و هرگز سر سازش نخواهد داشت.

امام جمعه موقت ورامین افزود: امروز هم شاهد حمایت آمریکا از حکومت های مستبد و زورگوی منطقه نظیر آل سعود و آل خلیفه هستیم، آل سعود و وهابیت و گروه های تکفیری مثل طالبان، القاعده و داعش محصول سیاست های آمریکایی ها برای مقابله با ملت ها و مبارزه با اسلام ناب محمدی است.

باید تابعیت بحرینی آل خلیفه سلب شود

وی تأکید کرد: خداوند را شاکر هستیم که با مقاومت ملت های مسلمان سوریه، عراق، بحرین، یمن و سایر بلاد، آمریکا و مزدورانش نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و امروز دشمن به دنبال راه اندازی جنگ های فرقه ای است تا بتواند افکار مسلمانان را از فلسطین و قدس شریف منحرف کند.

جمعیت نمازگزاران ورامینی در داخل خیابان

محمودی گفت: از آیت الله شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت می کنند در حالی که اگر قرار است در بحرین، تابعیت کسی سلب شود، آل خلیفه از سرزمین نجد عربستان هستند و باید از بحرین سلب تابعیت شوند.

خطیب نماز جمعه ورامین متذکر شد: ملت بحرین با دست خالی همچنان مقاومت می کند و انشالله پیروزی نهایی از آن ملت مقاوم بحرین خواهد بود.

امام جمعه موقت ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بزرگداشت روز قدس و حمایت از قدس شریف یادآور شد: آمریکایی ها ده ها سال است که رژیم غاصب صهیونیستی را در سرزمین اشغالی فلسطین به وجود آورده اند تا خاورمیانه را زیر سلطه خود بگیرند و کشورهای حساس جغرافیایی و ثروتمند از نظر نفت و گاز و منابع زیر زمینی را تحت نظر خود داشته باشند.

جبهه مقاومت خواب راحت را از چشمان صهیونیست ربوده است

وی افزود: مقاومت شجاعانه ملت فلسطین و هدایت های امام راحل و اعلام جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس این توطئه آمریکایی ها را خنثی کرد و خوابی که آمریکایی ها برای این منطقه دیده بودند را تعبیر نکرد.

محمودی ادامه داد: به فرمایش مقام معظم رهبری، مسأله غزه، موضوع یک تکه سرزمین نیست بلکه موضوع فلسطین، مسأله انسانیت و بشریت است.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: سال هاست ملت بی دفاع فلسطین به خاک و خون کشیده می شوند و خانه های آنان خراب شده و پیر و جوان به شهادت می رسند و سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر و کشورهای قدرتمند نیز با سکوت و بی تفاوتی از مقابل این همه ظلم و جنایت می گذرند و به جای دفاع از مظلوم، پشتیبان ظالم هستند.

وی تأکید کرد: در این میان ملت مقاوم و صبور فلسطین و حزب الله غیور و سید مقاومت، خواب راحت را از چشمان صهیونیست ها ربوده و قدرت پوشالی صهیونیست ها باید شکسته شود که با لطف خداوند متعال آثار شکست این قدرت به چشم می خورد.

محمودی افزود: آنانی که مدعی خاورمیانه بزرگ از نیل تا فرات بوده و سودای سلطه بر کشورهای اسلامی را در سر می پروراندند، امروز به دور خود دیوار می کشند و با احداث گنبدهای آهنین در صدد حفظ موجودیت خود می باشند.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: این وعده الهی است که باید اسراییل از صفحه روزگار محو شود و امروز فریاد رسای مرگ بر اسراییل به صورت واحد در سراسر جهان اسلام به گوش می رسد.

وی بیان داشت: سیاست آمریکا و همپیمانان اسراییل آن است که افکار عمومی جهان اسلام از فلسطین منحرف شود و لذا باید امت اسلام علیرغم خیانت های برخی دولتمردان نابخرد خود که در صدد رابطه با اسراییل هستند، با شعار واحد در برابر اسراییل ایستاده و در آینده شاهد اضمحلال و نابودی این قدرت پوشالی باشیم.

برخی مسئولان در عزل و نصب ها مانند ارباب و رعیت برخورد می کنند

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که ورامین پرچمدار مبارزه با فتنه است، گفت: مردم دیار ۱۵ خرداد نشان دادند که هیچ سنخیتی با فتنه گران و حامیان آن ها ندارند و اگرچه در گذشته معمولا در عزل و نصب ها با بزرگان مشورت می شد اما متأسفانه امروز برخی مسئولان مانند ارباب ها و رعیت ها برخورد می کنند و بدون هیچ گونه نظر خواهی و مشورت، عزل و نصب می کنند، ولی مدیران استانی بدانند که ورامین شهر ۱۵ خرداد و پرچمدار ولایتمداری است و هر کس در هر رده مدیریتی باید مواضعش در برابر فتنه و فتنه گران مشخص باشد.

وی ادامه داد: مردم ورامین نشان داده اند که هرگز در برابر فتنه و فتنه گران و حامیان آنان سکوت نخواهند کرد.