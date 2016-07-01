روز قدس برای نابودی اسرائیل یک اهرم اثرگذار است

جواد کاظم نسب الباجی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز اظهار کرد: روز قدس میراث گرانبهای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی ایشان به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران که از بدو تاسیس همواره وحدت مسلمین را شعار محوری خود قرار داده و همچنان بر این شعار اصرار دارد چرا که محور مشترک این وحدت را مسئله قدس و آزادی آن می دانیم. صهیونیست غاصب باید بداند حکومت اسلامی و به ویژه مردم ایران و خوزستان همواره از حقوق به‌حق ملت فلسطین حمایت کرده و غده سرطانی اسرائیل غاصب را محکوم می‌کنند.

الباجی با اشاره به اینکه مردم اهواز در گرمای شدید و ۵۰ درجه امروز اهواز یک حضوری حماسی داشتند، بیان کرد: امسال اهمیت گرامیداشت روز قدس بیشتر از همیشه است و جهان اسلام و مجامع اسلامی باید قدرتمندانه‌تر از سال‌های قبل به یاری مردم مقاوم فلسطین بشتابند. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در کشور بحرین و اضمحلال تروریستهای تکفیری داعش در عراق و سوریه باعث شده تا مراسم روز قدس امسال کانون توجهات جهانی باشد.

وی با اشاره به جنایت ها و خیانت های صهیونیست ها در طول تاریخ بر علیه ملت مظلوم فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی همواره برای منطقه و جهان اسلام یک غده سرطانی بوده و روز قدس تاثیری به سزایی در مبارزه با این معضل داشته است. اهمیت و تاثیرگذاری این روز به این علت است که نشات گرفته از دیدگاه الهی و اندیشه خدایی امام خمینی(ره) است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس در قیاس با سال های گذشته دارای اهمیت بیشتری است، زیرا در شرایط کنونی شاهد هم سویی برخی حکام کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی هستیم و این کشورها در جهت کشتار مسلمانان و حمایت از گروه های تروریستی اقدام می کنند که خوشبختانه مردم اهواز و سایر شهرهای استان حضور بسیار پر رنگ در این روز داشتند و باید از آنها تقدیر و تشکر کرد.