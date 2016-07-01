آیت الله سید محمد حسینی زنجانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استکبار جهانی همواره در تلاش برای ضربه زدن به وحدت در جهان اسلام بوده است، افزود: آمریکای خبیث در راستای تحقق اهداف شوم خود در جهان اسلام همواره در مسیر تحقق وحدت و انسجام در بین مسلمان مانع ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جهان اسلام با چالش های زیادی مواجه است، از وحدت به عنوان کلید اساسی در رفع این چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: استکبار جهانی با حربه های مختلف در تلاش برای وایجاد چالش در جهان اسلام است و شکل گیری فرقه های انحرافی و وهابیت در راستای سیاست های نظام استکبار است.

آیت الله حسینی زنجانی افزود: تحقق آرمان آزادی فلسطین نیازمند وحدت همه ملت های مسلمان جهان است و باید همه آحاد جامعه در این مسیر حضور فعالانه باشند.

وی تصریح کرد: دنیای استکبار با ایجاد القاعده و داعش و فرقه های انحرافی و تروریستی برای ضربه زدن و به انحراف کشاندن آرمان فلسطین تلاش می کند.