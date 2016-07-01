همه در ماجرای فیش های حقوقی مقصرند/انتقاد از افشاگری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در تهران، حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس را تاکید بر آرمان های انقلاب اسلامی دانست که معتقد است قدس بالاخره یک روز به دست مسلمانان آزاد خواهد شد و این حقیقتی است که به واقعیت خواهد پیوست.

وی، علت حضور مردم در این راهپیمایی را ناشی از آزادی خواهی مردم ایران دانست که همواره در طول تاریخ وجود داشته و افزود: فلسطین یکی از آرمانهای مسلمانان است و مردم ایران پذیرفته اند که فلسطینیان مظلوم واقع شده و از خانه و کاشانه خود آواره شده اند بنابراین از مظلوم دفاع می کنند.

وزیر بهداشت افزود: مردم ایران یک آرمان مقدس تری نیز دارند و آن این است که قبله اول مسلمین در اسارت یک مشت آدمکش قرار دارد و تلاش می کنند با کمک سایر مسلمانان جهان آن را آزاد کنند.

هاشمی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ضعف کدام دستگاه باعٍث موضوع فیش های حقوقی شده است، گفت: ضعف از همه است و همه در این موضوع مقصرند و با قربانی کردن چند نفر نمی توان مشکلات را حل کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه این ضعف، عمیق است، افزود: این موضوع مربوط به دیروز و امروز نیست و اگر نگاهی به ۳۵ سال گذشته داشته باشیم خواهیم دید که هر کجا از آرمان های انقلاب فاصله گرفته ایم، آسیب جدی دیده ایم.

هاشمی تصریح کرد: این شیوه که امروز افشاگری می کنند روش انقلاب اسلامی نیست و افشاگری یک ابزار است و آنچه که انقلاب اسلامی دنبال آن بود ، شفافیت است.

وزیر بهداشت گفت: ما به عنوان فرزندان انقلاب آرزو داریم که شفافیت همیشه وجود داشته باشد و معلوم شود که چه کسی از کجا آورده است.

هاشمی افزود: به خصوص کسی که مسئول است باید زندگی اش زیر ذره بین باشد و خطا نکند و اگر خطا کرد به بدترین شکل ممکن مجازات شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: وقتی این موضوع تبدیل به ابزار می شود، کارکرد آن اخلاقی نیست و نتیجه آن هیچ نفعی برای مردم ندارد و مردم فکر می کنند که که همه در حال خیانت و غارت هستند و این به صلاح نظام نیست و مردم در مورد بقیه پرونده هایی از این قبیل که مطرح بوده نیز خاطره ای جز این ندارند.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد کسانی که حرف های آنان تاثیر گذار است اجازه ندهند بیشتر از این تخریب صورت گیرد و باید به جای شعار عمل کنیم چرا که مردم با حرف و شعار قانع نمی شوند و باید تلاش کنیم قاطبه مردم را قانع کنیم.