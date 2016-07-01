آیت الله سید احمد میرعمادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان زکات فطره در استان لرستان برای هر نفر بر اساس قوت غالب گندم معادل مبلغ پنج هزار تومان است.

وی همچنین میزان فطریه افرادی که قوت غالب آنها برنج است را برای هر نفر متناسب با قیمت نوع برنج مصرفی به اندازه سه کیلو عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد زمان پرداخت زکات فطره را از شب عید فطر تا ظهر روز عید دانست و گفت: پرداخت زکات فطره از جمله اعمال این روز است که از آن به عنوان زکات بدن یاد می شود.

آیت الله میرعمادی گفت: نماز عید سعید فطر ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه در مصلای الغدیر شهر خرم آباد برگزار می شود.