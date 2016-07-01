به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به ششم تا دوازدهم تیر ماه به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی، تاکید کرد: نوع حقوق بشر آمریکایی که ملت ایران مشاهده کردند، همواره با آنچه که بیان می کنند، متفاوت است.

وی افزود: طی این تاریخ یک هفته ای در سال های مختلف ملت ایران شاهد رفتار و برخوردی از آمریکا بودند که نمایانگر حقوق بشر آمریکایی است؛ چراکه در ۶ تیر ماه سال ۶۰ شاهد حرکت منافقین به سرکردگی آمریکا برای ترور مقام معظم رهبری بودیم و همچنین هفتم تیر ماه نیز بزرگترین عملیات انتحاری منافقین را در کشور شاهد بودیم و ۸ تیر ماه سال ۶۶ نیز صدام که مورد حمایت آمریکا و شرکت های اروپایی بود، بمباران شیمیایی سردشت را انجام داد که طی آن ۱۱۰ نفر کودک و زن کشته و حدود ۸ هزار نفر نیز مصدوم شیمیایی شدند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: ۱۱ تیر سال ۶۱ آیت الله صدوقی نماینده امام(ره) در یزد ترور شد و در ۱۲ تیر ۶۷ نیز شاهد حمله ناو هواپیمای آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران بودیم که طی آن حدود ۲۹۰ کودک و زن و مسافرین بی‌گناه این هواپیما کشته شدند.

آیت‌الله ایمانی تاکید کرد: روز قدس را امروز در شرایطی برگزار کردیم که ملت ایران متنعم از حقوق بشر آمریکایی هستند و هر روز از این گونه رفتارها رنج برده اند.

وی تصریح کرد: مردم استان فارس و ملت ایران امسال نیز در روز جهانی قدس پرشورتر از سال گذشته حضور یافتند تا نفرت خود را از صهیونیست و نظام سلطه بیان کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به فرارسیدن عید فطر نیز گفت: نماز عید فطر در حرم مطهرشاه چراغ توسط آیت الله علی‌ اصغر دستغیب اقامه می شود و خود من نیز در این نماز شرکت می کنم.