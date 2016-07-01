استمرار در راهپیمایی روز قدس به ایجاد جبهه مقاومت در منطقه منجرشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علم‌الهدی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران بابیان این‌که حضور چشم گیر مردم در راهپیمایی با رویکرد مشت محکم بر دهان استکبار جهانی است، اظهار کرد: بعد از ۳۷ سال برگزاری روز قدس، شکل‌گیری جبهه مقاومت در منطقه چه با تروریست‌های سوریه و عراق و چه در مقابل اسرائیل به‌وسیله مردم فلسطین در جریان است.

وی افزود: استمرار در راهپیمایی روز قدس به ایجاد جبهه مقاومت در منطقه منجر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: نیروی ایمانی و مسلمان معتقد باورمند کشور در مقابل جبهه اسرائیل در حال جنگ هستند.