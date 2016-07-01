به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از خیابان آزادی به جمع خیل عظیم راهپیمانان در مراسم روز جهانی قدس پیوست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران گفت: مردم امروز یک صدا و همدل با حضور یکپارچه خود در راهپیمایی روز قدس حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مقابل تجاوزات و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را به خوبی نشان دادند.

وی با تاکید بر اینکه این حضور پرشور در آینده فلسطین و مردم آن نقش مهمی خواهد داشت ، گفت: صداوسیما باید این حماسه را به خوبی به نمایش بگذارد.

هاشمی رفسنجانی افزود: دوستان سابق فلسطینی ها، آرام گرفته و سکوت اختیار کرده اند و حوادث منطقه نشان می دهد که باید هوشیارتر از سابق باشیم.