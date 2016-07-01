به گزارش خبرنگار مهر، این راهپیمایی صبح جمعه از محل میدان کارگر تا جایگاه نماز جمعه با حضور مردم شهید پرور سبزوار خانواده های شهدا ایثارگران آزادگان روحانیون و مدیران دستگاه های اجرائی شهرستان برگزار شد.

در این راهپیمایی مردم با فریادهای الله اکبر لا الا الله الا مرگ بر آمریکا فریاد امت ما مرگ بر اسرائیل وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.

خامنه ای رهبر مسلمین است باعث افتخار مومنین است، ما اهل کوفه نیستم علی تنها بماند، انزجار خود از دشمنان اسلام فریاد زدند.

همچنین پلاکاردهایی که جملاتی چون فلسطین آزاد خواهد شد. قدس متعلق به مسلمین است الموت آمریکا. اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، در دستان مردم دیده می شد.

نماینده مردم سبزوار در ادامه این راهپمایی گفت:اگر آمریکا میلیاردها دلار خرج کند نمی تواند دین اسلام را به عنوان یک دین متوحش معرفی کند.

حسین مقصودی در جمع نمازگزاران سبزواری با بیان اینکه هدف دشمنان اسلام اختلاف بین شیعه و سنی است اظهار کرد: آمریکا از ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی به دنبال ضربه به ایران است آمریکایی که امروز خود را همه کاره جهان می داند می خواهد سلطه سیاسی نظامی و اقتصادی خود را بر جهان حکم فرما کند.

وی با بیان اینکه وظیفه همه مردم کشورهای اسلامی در شرایط کنونی اتحاد و رهبری است تاکید کرد: این روزها این شبهه را دربین نسل جوان ما پیش ایجاد کرده اند که چرا جوانان ما را به عراق و سوریه می فرستند تجربیات ۸ ساله دفاع مقدس به ما نشان داد که باید برای دفاع از امت واحده اسلام ک کشور ایران مستشار به سوریه و عراق بفرستیم.

نماینده مردم سبزوار ادامه داد: رهبر انقلاب در بین خانواده های شهدای مدافع حرم فرمود اگر فرزندان و همسران شما خانواده های شهدای مدافع نبود امروز باید در همدان و کرمانشاه در مقابل داعش می جنگیدیم.

مقصودی بیان کرد: استکبار جهانی پای خود را فراتر از حد گذاشته، اگر آمریکا امنیت اسرائیل را امنیت خود می داند و دفاع از داعش و اسرائیل را یک واجب عنوان می کند باید بداند که امنیت کشورهای مسلمان منطقه امنیت ایران است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:کسانی که در قهقه مستانه در پول و قدرت غرق شده اند بدانند که مردم ما همراه ولایت و پشتیبان دولت و مجلس خواهند بود و هیچ منتی برای دفاع از ملت زجر کشیده کشورهای مسلمان منطقه ندارند و تا آخرین نفس از آنها حمایت خواهند کرد.

