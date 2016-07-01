به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی در جمع راهپیمایان روز قدس در بیرجند با بیان اینکه روز قدس روز زنده ماندن مسئله فلسطین است؛ اظهارکرد: راهپیمایی این روز توسط امام راحل بنیان شد.

وی با بیان اینکه حضور در این راهپیمایی یک وظیفه دینی و ملی است، افزود: سکوت کردن در برابر جنایات صهیونیست سبب می‌شود تا اشرار، زروگویان بر ما تسلط پیدا کنند.

وی راهپیمایی روز قدس را مرحله‌ای از مراحل امربه معروف ونهی از منکر دانست و بیان داشت: اسرائیل بزرگ‌ترین جنایتکار تما عیار است که تا کنون جنایات زیادی را نسبت به مردم مظلوم فلسطین و مسلمانان جهان روا داشته است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه سر دادن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بر خلاف امنیت ملی است، تصریح کرد: در همین جامعه اسلامی گاهی از زبان برخی افراد که ادعای سیاستمداری دارند حرف هایی جاری می‌شود که ما را به فلسطین چه کار است.

هدف اسرائیل تنها قدس نیست

عبادی با اشاره به اینکه هدف اسرائیل تنها برای قدس نبوده بلکه برای تمام خاورمیانه است، ادامه داد: هدف آمریکا اجرای طرح خاورمیانه بزرگ بود که مردم با حضور گسترده خود و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری اجازه اجرای این طرح را ندادند.

وی با بیان اینکه در قرآن نیز کمک به کافران نفی شده است، ادامه داد: بسیاری از سران کشورهای عرب که ریشه انگلیسی دارند با اسرائیل برای ضربه زدن به مسلمانان همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه در پازل صهیونیست‌ها شرکت می‌کنند، بیان داشت: آل سعود تکیه‌اش به صهیونیست و استکبار است و با این حال ادعای صاحب قرآن بودن، هم دارند و این ظلم بزرگ به مسلمانان است.

عبادی با اشاره به جنایات اسرائیل در عراق، سوریه و لبنان گفت: اگر به دستشان بر می‌آمد همین جنایات را بر سر مردم ایران هم پیاده می‌کردند واگر رهبر ایران نبود، مشخص نبود چه بلایی بر سر ملت می‌آوردند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اذعان به اینکه اگر اگر لبنان نا امن باشد، مرزهای ایران هم نا امن می‌شود؛ بیان کرد: بهترین سرمایه برای هر کشوری توکل به خدا و تکیه به ملت های بیدار و هوشیار است.

وی با بیان اینکه برخی از روشنفکر نمایان توطئه‌ها را می اما انکار می‌کنند، گفت: ملت ما در برابر این تفکرات بیدار بوده وهیچ گاه روی خوش به دشمنان نشان نداده است.

عبادی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی تصور می‌کنند جنگ در کشور لبنان عراق، سوریه به ما ربطی نداشته و نباید ازمردم آنجا دفاع کرد، گفت: این تصوری غلط است چرا که ما درو هله نخست از مرزهای خود حراست می‌کنیم.

اسرائیل محور شرارت و ناامنی در خاورمیانه

وی با بیان اینکه اسرائیل در خاورمیانه محور شرارت و دشمنی است؛ گفت: اسرائیل منکر بزرگ است که باید در مقابل آن ایستادگی کرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس رمز پیدایش داعش را اسارائیل دانست و بیان کرد: جنایاتی که امروز اسرائیل مرتکب می‌شود نه تنها هر مسلمان بلکه وظیفه هر انسانی است که شعار" مرگ بر اسرائیل" سر دهد.

وی با بیان اینکه داعش را تفکر صهیونیستی به وجود آورد تا چهره خشنی از اسلام ارائه کند، ادامه داد: اسرائیل بدنبال تضعیف محور مقاومت است و می‌خواهد قدرت های اسلامی را ضعیف کند.

عبادی با اشاره به اینکه اسرائیل برای ادامه وجود خود و کمرنگ شدن مسلمانان چهره اسلام را تخریب می‌کند، ادامه داد: هدف انها تخریب اسلام تخریب قرآن و تخریب پیامبر است.

مقاومت هوشمندانه راه نجات ملت های مسلمان

وی با بیان اینکه راه پیشرفت و نجات ما مقاومت هوشمندانه است، گفت: ا گر اسرائیل به همین شکل پیش برود تا ۲۰ سال آینده اثری از او باقی نمی‌ماند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توکل به خدا و اتحاد ملت در طول تاریخ همیشه موفق بوده است؛ بیان داشت: طبق وظیفه و منافع ملی برای ایجاد امنیت کشور خود و اوضاوع و احوال منطقه است که در کشورهای مسلمان در مظلومان دفاع وآنها را یاری می‌کنیم.