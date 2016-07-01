به گزارش خبرنگار مهر، علی ادیانی ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس و در جمع نمازگزاران قائم‌شهر، به سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری از بیکاری جوانان اظهار شرمندگی کردند اما این شرمندگی مخصوص کسانی است که در دستگاه قضا، قوای مقننه و مجریه از سفره بیت‌المال بهره‌مند می‌شوند و آن‌گونه که باید به وظیفه انقلابی خود عمل نمی‌کنند.

وی بابیان اینکه پرداخت نجومی از کجا پیدا شد و اهرم نظارتی مجلس چرا عین شمشیر دودم عمل نمی‌کند، اظهار داشت: برخی نمایندگان بی‌کفایت و مسئولان بی‌عرضه چرا در اجرای منویات مقام معظم رهبری کوتاهی می‌کنند، نمایندگانی که با وعده و پول و تطمیع به هر طریق بر کرسی‌خانه ملت تکیه می‌زنند و دستگاه‌های نظارتی هم‌چشم بربستند، انتظار خروجی انقلابی از آنان متصور نمی‌شود.

این نماینده خاطرنشان کرد: اگر قرار است اشتغال سامان پیدا کند و نظام اداری ناکارآمدی که خارجشم ارباب‌رجوع هستند، حل شود باید شمشیر تیز نظارت را تیزتر کرد.

وی با اظهار شرمندگی از مشکلات حوزه انتخابیه خود، اظهار کرد: در زیرساخت‌ها، بافت شهری، جاده‌های مواصلاتی و مبلمان شهری مشکلات زیادی داریم که ازجمله ۶۰ میلیارد طلب پیمانکاران فلک‌زده که بین راه زیرآب و شیرگاه زمین‌گیر شده‌اند، تحویل ما شده است.

ادیانی اظهار امیدواری کرد با تلاش خود و دیگر نماینده حوزه انتخابیه قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ، مشکلات این شهرستان‌ها مرتفع شود.

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، با تأسی از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بااینکه شاید به برکت این قدس‌ها تا ۲۵ سال دیگر رژیم اشغالگر قدس نباشد، اظهار کرد: روز قدس بند تسبیحی برای اتحاد مسلمانان محسوب می‌شود که اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان صدای مرگ بر اسرائیل را طنین‌انداز می‌کند.

وی مشت‌های گره‌کرده روز قدس را به‌مثابه موشک‌های دوربرد مسلمانان، حزب اله و جبهه مقاومت برای آتش کشیدن اسرائیل دانست و افزود: تل‌آویو در برهه‌ای از زمان مسلمانان را تهدید می‌کرد اما امروز از عظمت قدس به خود می‌لرزد و در برابر مفهوم راهبردی روز قدس دشمنان بیکار نیستند بلکه بیدارند و منتظر خفتن ما هستند.

این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: دشمن امروز، رویکرد ضد روز قدس را طراحی کرده است و آن القای دو قطب متضاد مفاهیم روز قدس با منافع مردم کشور است که برخی‌ها می‌گویند مردم ما گرفتارند چرا باید به فلسطین کمک کنیم، درصورتی‌که شعار ملت، شعار امام است که فرمودند، روز قدس روز اسلام است و فلسطین پاره تن اسلام است.

وی با اشاره به ترفندهای دشمن در برابر روز قدس، بیان کرد: برخی از خودی‌ها و انقلابی‌های پشیمان که روزی بر دیوار لانه جاسوسی بالا رفته و آن را تسخیر کردند، از اصول اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری پشیمان شده و از درون مملکت و درون مسئولان نظام جمهوری اسلامی به اسرائیل کد می‌دهند.

ادیانی لو رفتن بحث مربوط به انرژی هسته‌ای را توسط یکی از نمایندگان آن‌هم از تریبون مجلس، فاجعه‌ای برای ملت معرفی کرد و گفت: امان از خودی‌های ناخودی که می‌خواهند به‌نظام ضربه بزنند.

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس، تصریح کرد: اگر ما با لبخند دیپلماسی روی میز مذاکره با آمریکا بنشینیم، آنان با خنجر کینه از زیر میز بر قلب ما نشانه رفته و با کینه‌توزی و دشمنی اهداف پلشت خود را اجرایی می‌کنند.