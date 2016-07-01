به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نمازجمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه آموزش بصیرت است و باید از فرصت این ماه بهترین استفاده را ببریم.

وی افزود: یکی دیگر از محاسن ماه رمضان کنترل نفس است، چرا که در حد فاصله سحر تا افطار در برابر گرسنگی و تشنگی خود را کنترل می‌کند و چیزی نمی‌خورد و نمی‌آشامد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به صحبت‌های قوه قضاییه در خصوص برخی تخلفات عنوان کرد: تخلف عادی است اما نحوه برخورد صحیح با این تخلفات بسیار مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: به گفته مقام معظم رهبری، قوه قضاییه باید صد در صد انقلابی باشد و انقلابی یعنی قاطعانه، هدفدارانه و بدون رودربایستی عمل کنند.

وی در واکنش به حذف عربستان از لیست کشورهای جنایتکار اظهار داشت: عربستان جنایات زیادی را انجام می‌دهد و این یک شرمندگی برای کشورهای جهان و مدعیان حقوق بشر است.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه پشت هر انحراف و جنایتی در جهان، آمریکا و استکبار است گفت: ما نباید برای رسیدن به حق در کشور به حقوق بشر دل ببنیدم چرا که حقوق بشر، حقوق آمریکا است.

امام جمعه بوشهر با عنوان اینکه روز قدس روز مبارزه با استکبار است اظهار داشت: حضور مردم بوشهر در راهپیمایی روز قدس بیانگر بصیرت و ولایتمداری مردم است.

وی در ادامه گفت: حمایت از فلسطین حمایت از اسلام است چرا که اسرائیل تنها خواستار تصرف تکه‌ای از زمین‌های اسلامی نیست بلکه نقشه‌ای بزرگ برای در اختیار گرفتن همه سرزمین‌های اسلامی را دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: به گفته مقام معظم رهبری، خود فلسطینی‌ها باید آینده کشورشان را بسازند و مسلمانان باید از آنها حمایت کنند.