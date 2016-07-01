به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی ظهر جمعه در سخنرانی پس از راهپیمایی روز قدس شهر محلات اظهار داشت: امروز دشمن بیشتر از غنی سازی، نگران مقاومت ملت ایران است و سعی می کند عنصر مقاومت را از قاموس ملت ایران خارج کند.

وی افزود: کشورهای استکباری دریافته اند که انقلاب ایران از طریق مقاومت خود در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی تکثیر شده و ترس و دلهره را بر اردوگاه استکبار حاکم کرده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: هر جایی که به پیشرفت و موفقیت دست یافته ایم، در سایه مقاومت بوده است و هر زمان که کوتاه آمدیم و دست از مقاومت برداشتیم ، دشمن یک قدم پیش آمده و جری تر شده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، افزود: در طول تاریخ هر کجا به آمریکا اعتماد کردیم، دچار خسران و شکست شدیم و شاهد بدعهدی آمریکایی ها بودیم.

سلیمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند ما تیم مذاکره کننده را امین کشور می دانیم ولی به طرف آمریکایی اعتماد نداریم، تصریح کرد: به آمریکایی ها نمی توان اعتماد کرد چون در ظاهر لبخند می زنند ولی از پشت خنجر می زنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان اشاره کردند که در توافقنامه برجام رخنه هایی وجود دارد که آمریکایی ها به واسطه وجود این رخنه ها زیاده خواهی می کنند که باید در این زمینه مراقبت جدی صورت پذیرد و جلوی زیاده خواهی آنان گرفته شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: روز قدس روز فریاد بر علیه تعدی و ستم و ترور و روز دفاع از مظلومین فلسطینی است که ۶۷ سال از خانه و کاشانه خود آواره شده و زیر شمشیر تعدی یک رژیم جعلی زندگی کرده اند.

سلیمی تصریح کرد: رژیم اسرائیل در طول ۶۷ سال در سایه سکوت سازمان های بین الملل به کشتار و خونریزی و جرم و جنایت پرداختند و آشکارا به جنایت ادامه دادند.

وی افزود: در زمانه ای که فریاد دفاع از حقوق بشر گوش فلک را کر کرده و دوره ای که بحث حقوق حیوانات را در بلندگوها فریاد می زنند، کسی از کودکان مظلوم فلسطینی دفاع نمی کند و در واقع راهپیمایی روز قدس، دفاع از مظلوم است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیات و روایات دفاع از مظلوم را از اصول اساسی فرهنگ اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: امام علی(ع) خطاب به فرزندانش سفارش کردند که با ظالم ستیزه کنید و از مظلوم حمایت کنید و یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی خود را دفاع از مظلوم عنوان کرد.

وی افزود: امروز با توطئه خطرناک فراموشی غصب قدس شریف توسط صهیونیست ها مواجه هستیم و ملت ایران به منظور جلوگیری از این توطئه شوم در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند و با فریاد بلند اعلام کردند که این واقعه را فراموش نمی کنند و زیر بار تبلیغات سنگین رسانه های صهیونیستی نخواهند رفت.

سلیمی با بیان اینکه برای حل مشکل فلسطین تنها گزینه روی میز مقاومت است، افزود: مذاکرات خیالی در مورد مسئله فلسطین به جایی نخواهد رسید و پس از انجام مذاکرات متعدد بود که شهرک سازی و ظلم و تعدی و کشتار صهیونیست ها افزایش یافت و تنها مقاومت است که افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را نابود کرده و قدرت پوشالی آن ها را نابود می کند.