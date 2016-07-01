به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اينكه روز قدس روز همبستگی و وحدت و همدلی مسسلمانان جهان است؛ اظهار داشت: روز قدس روز نمايان شدن قدرت مسلمان در برابر دشمنان اسلام است.

وی افزود: استحكام ايستادگی مسلمانان جهان در برابر رژيم صهيونيستی روز به روز بيشتر می شود و اسرائيل روز به روز خوار و ذليل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با تقدير از حضور حماسی مردم در راهپيمايی روز قدس امسال؛ ادامه داد: مشت های گره زده مردم روزه دار بيانگر اتحاد و وحدت مسلمانان است.

وی در ادامه با اشاره ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی؛ بيان كرد: تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از ظرفیت ها مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار می کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی وابستگی ها را به خارج از کشور کم می کند، تاکید کرد: باید با تلاش بسیار، نیاز های کشور در داخل کشور تامین شود و نیازی به واردات کالاهای خارجی نباشد.

وی تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی واردات را کاهش می دهد و مسیر ایجاد اشتغال را برای جوانان کشور فراهم می کند.