به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته تبریز به امامت آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر و با حضور گسترده و باشکوه نمازگزاران تبریزی اقامه شد.

آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه رژیم غاصب اسرائیل متزلزل شده است، افزود: آمریکا، ترکیه و عربستان به دنبال احیای اسرائیل هستند.

وی با بیان اینکه عربستان و ترکیه هر روز یک رویکردی دارند، افزود: آنها با کارهای خود به مردم مظلوم فلسطین وجهان اسلام خیانت می ‌کنند.

آیت‌الله مجتهد شبستری سپس به برگزاری باشکوه و پرشور راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور و به خصوص آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: روز قدس یک حرکت عمیق و پر معنا است و خون تازه را در رگ ‌های مسلمانان جاری می ‌کند.

امام جمعه تبریز سپس با تاکید بر اینکه نابودی اسرائیل با مقاومت فلسطین نزدیک است، ادامه داد: امت بزرگ اسلام امروز یکپارچه از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

وی سپس گفت: مسلمانان در هیچ جای دنیا زیر بار ظلم نخواهد زیست چراکه از مکتب حسینی الهام می گیرند.

آیت‌الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه حمایت های ترکیه از اسرائیل با این روحیه سازگار نیست، ابراز داشت: اگر روابط ترکیه با اسرائیل عادی شود و توسعه یابد مسلمانان این دولت‌ را دفع می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام چشم دیدن وحدت بین مسلمانان را ندارند، افزود: امروزه وحدت خاصی بین مسلمانان جهان وجود دارد و دشمنان می خواهند وحدت بین جهان اسلام را برهم بزنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ایجاد غده سرطانی اسرائیل نیز برای برهم زدن وحدت مسلمانان است، گفت: رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا شش میلیون فلسطینی را آواره کرده اند.

وی سپس گفت: آمریکایی ها اسرائیل غاصب را بوجود آورده اند و می خواهند با این کار در منطقه، تفرقه افکنی کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با تاکید براینکه تنها راه خاتمه بحران منطقه، حذف غده سرطانی اسرائیل است، گفت: آمریکا و ترکیه و عربستان از رژیم صهیونیستی در منطقه حمایت می کنند و باید بدانند که این حمایت، خیانت به مسلمانان است و قطعا ملت های مسلمان این دولت ها را از خود دفع می کنند.

وی سپس به روابط رژیم پهلوی با صهیونیست‌ ها اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در آن مقطع هیچکس حق نداشت در منبرها برعلیه رژیم صهیونیستی حرف بزند، اظهار داشت: بعداز پیروزی انقلاب اسلامی مردم فلسطین با الهام از انقلاب اسلامی ایران، انتفاضه‌ ها را به وجود آورند.

وی ادامه داد: با این همه جنایت آمریکایی ها ولی بازهم برخی در داخل کشور تلاش دارند تا آمریکا را تطهیر کنند و به جوانان کشور تلقین کنند که آمریکا قابل اعتماد است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه اعتماد به آمریکا باعث نفوذ دشمن به کشورمان می شود، ادامه داد: مردم خباثت آمریکا را درک کرده اند و برای همین امروز پررنگ ترین شعار مردم، مرگ بر آمریکا بود.

آیت الله مجتهد شبستری سپس گفت: کسانی که سعی دارند چهره آمریکا را بزک کنند در این روزهای باقی مانده ماه رمضان از این بی تقوایی سیاسی توبه کنند.

وی در پایان سخنان خود ضمن محکمومیت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از مقامات جهانی خواست تا اقدامات قانونی را انجام دهند و افزود: ما نمازگذاران تبریزی ضمن محکومیت تعرض به این عالم مجاهد و تحت فشار قرار دادن مردم بحرین، از مجامع بین المللی می خواهیم اقدام قاطعی در این زمینه انجام دهند.