به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته در کرمانشاه با توصیه همگان به تقوی و پرهیزکاری و دوری از معصیت، اظهار داشت: خداوند در آیات شریفه قرآن هدف از خلقت را بیان نموده و چنانچه بخواهیم موفق باشیم باید به دنبال حیات طیب باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در بخشی از خطبه‌های عبادی بیان کرد: حیات پاک آن است که به امضای خداوند رسیده باشد و مورد عنایت و تایید امام زمان(عج) باشد و این محقق نمی‌شود مگر با ایمان و عمل صالح.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به روایاتی از امام صادق(ع) گفت: کلمه توحید تنها در ظاهر و لفظ ما را به ملکوت نمی‌رساند و تمام عبادات در درون اسراری دارد و وقتی حقیقت «لا اله الا الله» را می فهمیم که توام با عمل صالح باشد.

آیت‌الله علما افزود: امروز ۱۱ تیر و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس است و این جزو عنایات الهی بوده که با الهام شدن به امام راحل(ره) جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کردند.

حضور پرشور کرمانشاهیان در راهپیمایی روز قدس

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به بیانات امام راحل(ره) افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب فرمودند«در روز قدس یک فریاد بر اسرائیل کافیست» و امروز روز قدس به جایی رسیده که همه ابرقدرتها عقب نشینی می‌کنند تا جاییکه اسرائیل فقط دست به کلاه خود گرفته که آن را حفظ کند و این به برکت شعار ملت مسلمان ایران است.

آیت‌الله علما همچنین اظهار کرد: امروز ۸۰ کشور در جهان متذکر این هستند که جوانان و دانشگاهیانشان به خیابانها بیایند و به اسرائیل نهیب زنند که ما پشتیبان فلسطین هستیم.

امام جمعه کرمانشاه ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان کرمانشاه در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: مردم در این استان یکپارچه با امواجی خروشان حرکت کردند و این درک این معنا را به جهانیان مخابره می‌کند و دنیا را به تفکر وا می‌دارد که امام(ره) فرمودند«مسئله اساسی در دنیا مسئله فلسطین است و مسئله ملت ایران دغدغه آزادی فلسطین است».

خطیب جمعه کرمانشاه افزود: در سال ۴۲ در مسجد اعظم امام(ره) بر اسرائیل فریاد می‌زند چراکه آن زمان برای امام خمینی(ره) جا افتاده بود، و امروز دشمنی اسرائیل بر کسی پوشیده نیست و اسرائیل دشمن اول اسلام است.

علمای شیعه و سنی بر مقابله با اسرائیل اتفاق نظر دارند

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: همه علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که باید در مقابل اسرائیل ایستاد و این همان تعبیر امام(ره) را می‌رساند که این غده سرطانی اگر در مقابلش نایستیم می‌خواهد در همه کره زمین ریشه بدواند و بحمدالله امروز مردم بیدار و بصیر و آگاه هستند و جلوی توطئه های اسرائیل را خواهند گرفت.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها به سالروز شهادت آیت الله صدوقی چهارمین شهید محراب اشاره و بیان کرد: او مردی موثر و کم نظیر در انقلاب و مورد توجه همه شخصیت ها بود.

آیت‌الله علما افزود: ۱۲ تیر سالروز حمله آمریکا به حدود ۳۰۰ پیر و جوان و کودک است که بدون هیچ گناهی با دستور آمریکا هواپیمای آنان ساقط شد و امروز آمریکا خود مدعی حقوق بشر شده اما همه دنیا حقوق بشر آمریکایی را خوب فهمیده و شناخته‌اند و ضروریست که جوانان این حقوق بشر آمریکایی را درک کنند.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون جریان فتنه گفت: رهبر معظم انقلاب فراوان مسئله فتنه را تکرار کردند و حتما اسراری در این خصوص است.

حقوق‌های نجومی در کشور توجیهی ندارد

آیت‌الله علما با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: باید ما متذکر باشیم و نباید طوری حرف بزنیم که دشمنان سوء برداشت کنند و این بیانات رهبر معظم انقلاب به مصلحت نظام و انقلاب است و لذا باید بدانیم چطور با فتنه ۸۸ برخورد کنیم تا دشمنان از آن به نفع خود برداشت نکنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: مجلس باید انقلابی بماند و انقلابی فکر کند و این خود نوعی تذکر به همگان است.

وی همچنین به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد حقوق های نجومی برخی مسئولان نظام اشاره و اظهار کرد: «اگر چه چنین افرادی کم هستند و مسئولین ما بیشتر از سلامت برخوردارند و هرچه بالاتر برویم این سلامت بین مسئولان بیشتر می شود لکن حقوق های این چنینی هیچ توجیهی ندارد و ما نباید این حقوق‌ها را قبول کنیم» چه بسا افرادی با حقوق یک میلیون تومان در ماه اما خم به ابرو نمی‌آوردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان کرد: از برخی مسافرت‌های میلیونی و میلیاردی که برای جوانان ازدواج و مسکن در پی ندارد بهتر است صرف نظر شود و باید مراقب باشیم ملتی که نجابت آن نمره ۲۰ است جفاست اگر مسئولی خلاف سخنان رهبر معظم انقلاب عمل کند.

آیت‌الله علما در پایان افزود: دستگاه‌های امنیتی و سرداران و امیران ارتش و سپاه مگر چقدر حقوق می‌گیرند که دائم در حال نگهبانی از مرز و بوم هستند و از همه آنها تشکر می‌کنم.