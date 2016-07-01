به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: روز جهانی قدس تنها به صرف یک راهپیمایی نیست بلکه یک حرکت عمیق و پرمعنا است که هر ساله خونی تازه و جانی دوباره در رگهای امت اسلامی جاری می کند.

وی با اشاره به اهمیت بیت المقدس، گفت: بیت المقدس قبله اول مسلمین است و مسجدالاقصی محل معراج پیامبر(ص) بوده است.

حجت الاسلام رمضانی پور با بیان اینکه روز قدس آغازی بر یک پایان است، تصریح کرد: اعلام بیزاری ها و این راهپیمایی ها بی اثر نیست و امام راحل(ره) از این روز به عنوان روزی برای اعلام نفرت و بیزاری از اشغالگری رژیم صهیونیستی و دفاع از فلسطین یاد کرده اند.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه امروز تنها فلسطین اشغال نشده است، یادآور شد: یکی از حامیان جدی رزیم صهیونیستی رژیم آل سعود و کشورهای هم پیمان آن هستند و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مرگ بر همه حامیان آنها است.

حجت الاسلام رمضانی پور با آرزوی قبولی طاعات و عبادات نمازگزاران در ماه صیام و شبهای قدر، اظهار کرد: نماز عید فطر در کشور ما از عطمت بالایی برخوردار است و این فریضه در رفسنجان ساعت شش و ۳۰ دقیقه روز عید در مصلا برگزار می شود.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اول تیر ماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی، تصریح کرد: آمریکا از سال ۱۳۳۲ تاکنون قریب به ۸۰ جنایت علیه کشور ما انجام داده است.

وی در بیان برخی از این جنایتها، گفت: در جریان کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، ترور رهبر انقلاب در سال ۶۰، انفجار حزب جمهوری در هفتم تیر ماه، سقوط هواپیمای ایرباس در سال ۶۰ و مسدود کردن دارایی های ایران در ۱۴ تیر ماه سال ۵۹ از جمله این جنایتها است.

حجت الاسلام رضمانی پور با اشاره به اینکه حقوق بشر آمریکایی به معنای بلعیدن ضعفا و نابودی فقرا است، افزود: ۱۷ هزار شهید ترور داریم و آمریکاییها از سال ۶۰ منافقین را مورد حمایت قرار دادند.

امام جمعه رفسنجان همچنین با اشاره به موضوع فیش های حقوقی تصریح کرد: فیش های حقوقی نجومی خیانت به ارزش ها بود و کسانی که اینگونه فیش ها را درست کرده اند خیانت به ارزش ها و نظام کرده اند و به صرف استعفا نباید قضیه تمام شود بلکه باید این افراد محاکمه شوند.