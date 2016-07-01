به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان عسلویه همواره در صحنه‌های مختلف دفاع از این نظام و انقلاب حضوری گسترده و پرشور داشته‌اند و امروز نیز بار دیگر این حضور خود را در صحنه نشان دادند.

راهپیمایی روز جهانی قدس عسلویه بعد از نمازجمعه با حضور باشکوه مردم با حضور شیعه و سنی و با حضور پرشور پرسنل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی‌های مستقر در شهرستان عسلویه برگزار شد.

راهپیمایان با طی کردن مسیر راهپیمایی از مصلای امام خمینی تا انتهای بلوار امام خمینی با شعارهای کوبنده خواستار آزادی قدس شریف از چنگال رژیم جعلی اسراییل شدند.

اتحاد شیعه و سنی از جلوه‌های زیبای راهپیمایی مردم در عسلویه بود و نشان داد که مردم مسلمان در دفاع از مسلمانان جهان اتحادی مثال‌زدنی دارند.

مردم با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود را از جنایت استکبار جهانی در فلسطین اعلام کردند.