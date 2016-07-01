به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طاهری، ظهر جمعه در نماز جمعه رامیان، اظهار کرد: روز قدس یادگار مهم امام خمینی (ره) است که مردم ایران اسلامی در این روز اعلام همراهی و حمایت از فلسطین را می‌کنند.

وی افزود: روزقدس تجلی با شکوه و عظمت امت اسلامی، رستاخیز استکبار ستیزی ملل اسلامی و روز وحدت همه‌ی انسان‌های حقیقت دوست است.

امام جمعه رامیان با اشاره به روزه داری مردم مسلمان و انقلابی و قبول طاعات و عبادات آنها، خاطر نشان کرد: امروزه حامیان داعش، خود گرفتار این زاده ناخلف خود شده‌اند و این کشورها خطر این جنایتکاران را حس کرده‌اند.

وی تصریح کرد: قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است و هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بی مرز است.

وی گفت: هدف اسرائیل و داعش نابودی ایران اسلامی بوده است که الحمدالله در خط مقاومت گرفتار و زمین گیر شده‌اند.

وی بیان کرد: امروزه شرایط جهانی، بویژه تحولات خاورمیانه، حساسیت و اهمیت بیشتری به روز قدس داده است و حضور باشکوه مسلمانان می‌تواند به مردم فلسطین و آرمانهای آن‌ها کمک شایانی کند.

طاهری در پایان خاطر نشان کرد: استکبار جهانی و صهیونیست‌های غاصب بدانند که قدس قبله اول مسلمین و پایگاه مردم فلسطین است و آن‌ها نمی‌توانند با اقدامات زشت و زننده خود هدف‌های آنها را منحرف کرده و به آرمانهای آن‌ها خدشه‌ای وارد کنند.