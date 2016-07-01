به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید یوسف طباطبائی نژاد ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به اینکه در قرآن کریم از سرزمین قدس به عنوان یک سرزمین مقدس یاد شده است، اظهار داشت: در زمان خلیفه دوم این سرزمین در اختیار مسیحیان قرار گرفت و آنها هم طبق قراردادی که با مشورت حضرت علی (ع) تهیه شده بود در آنجا ساکن شدند و مسلمانان حق آزار مسیحیان را نداشتند.

وی با اشاره به اینکه در ازای این قرار داد باید این منطقه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت، تصریح کرد: یکی از شرط های حضرت علی(ع) در این قرارداد عدم حضور یهودی ها دراین منطقه بود.

امام جمعه اصفهان به بازپس گیری این منطقه از سوی صلاح الدین ایوبی اشاره کرد و گفت: تا ۷۰ سال پیش سرزمین قدس در اختیار مسلمانان بود تا اینکه انگلیس و آمریکا تلاش های خود برای استقرار یهودیان در این منطقه را آغاز کردند.

وی گفت: هدف اسرائیل به دست گرفتن نیل تا فرات است اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران دستیابی به این هدف برای اسرائیل دشوار شده است.

آیت الله طباطبائی نژاد تصریح کرد: ما باید به مقاومت کمک کنیم زیرا در غیر این صورت سد شکسته شده و ما هم از بین می رویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اتفاقات روزهای گذشته در ترکیه اشاره کرد و ادامه داد: ترکیه راه فاسد برای رسیدن تروریست ها به کشورهای مسلمان از جمله سوریه و عراق بود و حالا هم درصدد هستند تا دست در دست اسرائیل گذاشته و روابط خود را با این رژیم غاصب عادی کنند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه حوادث تروریستی در ترکیه نانی است که اردوغان در سفره خود گذاشته است، گفت: رفتار ترکیه در قبال اسرائیل در حالی است که تا چندی پیش دم از دشمنی با اسرائیل می زد.

وی همچنین به درگذشت بانو علویه همایونی نیز اشاره کرد و گفت: ایشان از افتخارات اصفهان به شمار می رفت چراکه جزو نخستین بانوانی بودند که از بدو تاسیس حوزه علمیه دراین مکان به تحصیل و تهذیب مشغول شدند.

آیت الله طباطبائی نژاد همچنین به حادثه واژگونی اتوبوس حامل سربازان نیز اشاره کرد و افزود: تصادف اخیر که در آن چند تن از سربازان کشورمان جان خود را از دست دادند، بسیار دلخراش بود.