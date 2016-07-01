به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد و افزود: پایبندی ملت ایران به ارزش های اسلامی و تبعیت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرده است.

وی ادامه داد: مردم در مناطق مختلف کشور امروز با حضور گسترده خود ، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند و از ملت فلسطین دفاع کردند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه استکبار همواره با توطئه و دسیسه چینی و راه اندازی جریان ایران هراسی سعی بر آن دارد که این حضور معنوی را به گونه ای دیگر جلوه دهد، تصریح کرد: ملت ایران در هرجای دنیا که مظلوم وجود دارد، حضور معنوی داشته و امروز ایران اسلامی به یک الگوی اسلامی و انسانی در جهان تبدیل شده است.

آیت الله نعیم آبادی اضافه کرد: با استقامت و مقاومت مردم مظلوم، نابودی رژیم های صهیونیستی و آمریکا نزدیک است.

وی در ادامه با اشاره به شهادت سه محیط بان در استان های هرمزگان و فارس بر لزوم رعایت و پایبندی به قانون برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث تلخ و ناگواری تاکید کرد و افزود: این محیط بانان مظلوم برای پاسداری از طبیعت و محیط زیست کشورمان در تلاش بودند که از سوی افراد قانون شکن کشته شدند.

امام جمعه بندرعباس همچنین به ۱۲ تیرماه سالروز حمله موشکی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این فاجعه انسانی تنها نمونه ای از حقوق بشر آمریکایی است که به صورت عمد اقدام به حمله به این هواپیمای مسافری کرد و موجب مرگ ده ها زن و کودک بی دفاع و مظلوم شد.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به روز مالیات، نقش مالیات را در توسعه و آبادانی کشور مهم دانست و اظهار داشت: مالیات باید برپایه انصاف و مطابق بر دستورات اسلام اخذ شود.