سردار علیرضا مظاهری در مراسم راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ایران با حضور پرشور خود در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به دنیا ثابت کرد که از هیچ تلاشی برای دفاع از مردم مظلوم و بی‌گناه غزه دریغ نخواهد کرد و این شرکت در تظاهرات را حداقل حمایت خود می‌داند.

وی بابیان اینکه روز قدس یک روز جهانی است، افزود: این روز یک پیام جهانی هم دارد و نشان‌دهنده این است که امت اسلامی زیر بار ظلم نمی‌رود، اگرچه این ظلم از پشتیبانی بزرگ‌ترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به وجه تمایز روز قدس امسال با سنوات گذشته، تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس و حامی اصلی آن آمریکا همیشه وحشی، خون‌خوار و دست به جنایت بوده اما امسال و در این ایام این جنایات شدت گرفته و به اوج خود رسیده است.

سردار مظاهری گفت: روز قدس، روز وحدت و همگرایی امت اسلامی و نماد مقابله با تلاش مستکبران و رژیم غاصب صهیونیستی در تشدید واگرایی و ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به امنیت کامل مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، تصریح کرد: اطمینان داریم که با فریادهای حق‌طلبانه مسلمانان و سیل خروشان امت اسلامی، آزادی قدس را به نظاره خواهیم نشست و در مسجدالاقصی نماز شکر و وحدت را اقامه خواهیم کرد.