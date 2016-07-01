به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه که پس از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: همه باید تلاش کنیم با آراستن خود به تقوای الهی در مسیر نزدیکی به خداوند گام برداریم.

وی افزود: حمایت ازمستضعفان و ایستادن در برابر استکبار بویژه شرکت در راه پیمایی روز قدس تجلی تقوای الهی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خداوند در قرآن خود برتر بینی را از صفات یهودیان می‌داند و این بیماری و بدبختی باعث شده که هیچ تعهدی را نبست مردم قبول ندارند و خود را فرزندان و دوستان خدا می‌بینند و دیگران را خوار و ذلیل می دانند و با غرق شدن در نژاد پرستی به خود برتربینی دچار شده اند.

وی اضافه کرد: خداوند می‌فرماید یهود محکوم به ذلت و خواری و زمین گیری است اگرچه چند سالی خود را در خانه مسلمانان نگهداشته‌ اند اما سرنوشت شومی در انتظار آنهاست.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد:صهیونیست ها خوی تجاوز گری دارند و دستشان به خون پیامبران هم آلوده است و عاقبت شومی دارند و این وعده الهی است.

عابدینی گفت: تلخ‌ترین حادثه بعد از انقلاب در ایران فتنه ۸۸ بود که به کشور خسارات سنگینی وارد شد و این فتنه هم ریشه در استکبار و رژیم غاصب اسرائیل داشت.

امام جمعه قزوین بیان کرد: آواره کردن مسلمانان، تحریم های اقتصادی علیه مسلمانان، عهد شکنی، تحریف کلام خدا و کتاب تورات از ویژگیهای یهودیان است و کسانی که در کاخ سفید هستند نیز ریشه صهیونیستی دارند و اعتماد به آنها اشتباه و حماقت است.

وی تصریح کرد: کسانی که کتاب خدا را تحریف می کنند دیگر عهد شکنی در مذاکرات و قطعنامه ها برایشان عادی است و قابل اعتماد نیستند.

عابدینی گفت: اسرائیلی‌ها در دشمنی با ما جدی هستند و ما هر چه قدراین دشمنی را جدی بگیریم کمتر آسیب خواهیم دید لذا اسرائیل نباید از موشک‌های ما در امان باشد و با اتحاد و همدلی باید اقدام عملی برای نابودی این دولت غاصب انجام دهیم.

وی با تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهارداشت: تهدیدهای دشمنان هرگز نتوانسته از حضور گسترده مردم در صحنه های انقلاب جلوگیری کند و امروز در کشور ما سلایق سیاسی مختلفی فعال هستند اما تفکر همه آنها حمایت از مردم فلسطین است و حضور پر رنگ آنها در راهپیمایی حکایت از این موضوع دارد.

وی بیان کرد: روز قدس روز مهر و محبت برای فلسطین و روز نابودی اسرائیلی هاست که امیدواریم با اتحاد مسلمانان محقق شود.