خبرگزاری مهر، گروه استان ها – داود جاهدی: چند سالی می شود که با گردش روزگار ملت های مسلمان و روزه دار آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که با فرمان امام خمینی(ره) روز قدس نامگذاری شد، در گرمای طاقت فرسای تابستان بانگ آزادی قدس شریف را سر می دهند.

آنچه ملت های سراسر جهان و بخصوص مسلمانان را در بدترین شرایط آب و هوایی به صف عظیم آزادیخواهان می کشد، ذات عزت و آزادی خواهی و انزجار از ظلم به هم نوع است. ظلمی با بیش از هفت دهه که قوم بنی اسرائیل بناکننده آن در فلسطین بوده و هدفی والاتر از تخریب قدس و کشتار فلسطینیان دارند.

اما روزه داری بیش از ۱۷ ساعتی ایرانیان حاضر در راهپیمایی روز جهانی قدس آن هم زیر آفتاب سوزان عامل اصلی وحشت و شکنجه شیاطین و خون خواران نیست، بلکه اتحاد بزرگ برای آزادی قدس است. آری قدس؛ قبله نخست مسلمانان بیش از هفتاد سال در اسارت صهیونیست غاصب بوده و صدها هزار نفر از مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین برای دفاع از آن جان خود را فدا کرده اند.

ایرانیان همواره ظلم ستیز بوده اند و در سال های بعد از انقلاب جمهوری اسلامی، ایران یکی از مدافعان ملت های مسلمان تحت سلطه استکبار بوده است. در سال های اخیر حمایت های شفاف جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق، سوریه، لبنان و فلسطین موجب عقب نشینی چشمگیر دشمنان اسلام شده است. اعلام اطمینان رهبر انقلاب به محو شدن اسرائیل تا ۲۵ سال آینده از یک سو و اعلام آمادگی صدهزار موشک برای شلیک به سمت تل‌آویو وحشتی تاریخی بر پیکر آغشته به خون رژیم صهیونیستی انداخته است.

در سال های اخیر حمایت های مالی و نظامی عربستان از داعش و ایجاد ناامنی و کشتار وحشتناک در کشورهای عرب زبان از یک سو و هماهنگی عربستان با اسرائیل برای ممانعت از راهپیمایی قدس در پایتخت‌های عربی و دستاوردهای جدید مقاومت در مناطق اشغالی از جمله فلوجه و حلب، دستکش مخملی و سبز رنگ آمریکا و اسرائیل را کنار زده و چهره منحوس آل سعود بر همگان آشکار شده است.

در گوشه ای دیگر از ایران اسلامی و در نقطه صفر مرزی ایران با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان و در صنعتی ترین منطقه آزاد ایران آحاد مختلف اعم از پیر و جوان، دولتمردان و سرمایه گذاران، جامعه کارگری و همه اقشار جامعه با سردادن شعارهای آزادی طلبانه و دست در دست میلیون ها مسلمان، نسبت به ظلم و کشتار بی رحمانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش اعلام انزجار کردند.

آه مظلوم همچون چوب بی صدای خداوند گریبان ظالم را می گیرد. آری این چنین شد که آزادی قدس اولویت اول جهان اسلام شد.