به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفایی حائری در خطبه های نماز جمعه این هفته سیریک با اشاره به روز جهانی قدس، اظهار کرد: برای حمایت از مردم فلسطین در طول چند سال پس از انقلاب اسلامی ایران وحدتی ایجاد شد که در واقع تبعیت از ولایت در این خصوص منجر به آن بوده که همیشه برای مردم فلسطین پیروزی به ارمغان آورده است.

وی به وحدت بین شیعه و سنی در سیریک در خصوص حمایت از مظلوم و جهاد در راه خدا اشاره کرد و گفت: یکی از ارکانی که باعث وحدت رویه در حمایت از مردم فلسطین در بین این برادران گشته ولایت و رهبری است که در تمام امورات رهبری را ستون اصلی و محکم در این نظام دانسته اند.

امام جمعه سیریک اضافه کرد: بر اساس حمایت ها و فریادهایی که ما مسلمانان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین سرمی دهیم، مقام معظم رهبری وعده برچیدن بساط صهیونیست ها از روی زمین تا ۲۵ سال آینده را داده اند.

وی با بیان اینکه تبعیت از رهبری رسالتی است که خداوند بر آدمی گذاشته است، عنوان کرد: برای تعهداتی که داریم خداوند برای ما راهنمایی از جنس ما گذاشته است تا بتوانیم وحدت و ارزش های دینی داشته باشیم و آن را حفظ کنیم.

حجت الاسلام صفایی حائری در ادامه با اشاره به روز شهرداری ها و با بیان اینکه شهرداران از هرگونه سیاسی کاری پرهیز کنند، تصریح کرد: همان طوری که مردم شوراها را انتخاب کرده اند یکی از وظیفه های این شوراها انتخاب شهردار است که شهردار هم باید بدنبال آبادانی و ارائه خدمات به مردم باشد و از هرگونه سیاسی کاری پرهیز کند.

امام جمعه سیریک با بیان اینکه شهرداری ها اصلی ترین رکن شهر یعنی فرهنگ را فراموش کرده اند، افزود: شهرداری باید بدنبال محکم کردن فرهنگ غنی بومی این منطقه باشد زیرا یکی از متولیان اصلی فرهنگ مردم هر شهر شهرداری است.

حجت اسلام صفایی حائری یادآور شد: توسعه پدافند غیر عامل در شهرها باید انجام شود و نیاز است آمادگی لازم را نسبت به حوادث داشته باشیم.