به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار رحیمی فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان اظهارداشت: مأموران انتظامی شهرستان دلگان از طریق منابع اطلاعاتی مطلع شدند، سوداگران مواد افیونی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را پس از انتقال از آن سوی مرز به کشور در اطراف این شهرستان دپو کرده اند تا در فرصتی مناسب آن را به عمق کشور منتقل کنند؛ بنابراین بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت.

وی افزود: پس از مشخص شدن صحت موضوع، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل دقیق دپوی مواد را شناسایی کردند.

سرداررحیمی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، ماموران روز گذشته در یک عملیات ضربتی موفق شدند قبل از انتقال مواد مخدر، ۱۷۸ بسته مواد به وزن یک تن و ۷۸۰ کیلوگرم تریاک را از محل دپو کشف و یک نفر متهم را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: همچنین در عملیات دیگری در شهرستان ایرانشهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند باند قاچاق موادمخدر که قصد جابه جایی مواد با یک دستگاه خودرو وانت تویوتا را داشتند ، شناسایی کنند؛ در عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس، خودرو مزبور توقیف و در بازرسی از آن ۶۱ بسته تریاک به وزن ۶۲۷ کیلوگرم کشف و چهار قاچاقچی دستگیر شدند.

سردار رحیمی با اشاره به سومین عملیات نیروی انتظامی استان در روز گذشته عنوان داشت: ماموران اطلاعات و عملیات یگان امداد شهرستان زاهدان نیز در پی چندین روز تلاش شبانه روزی موفق شدند باندی از قاچاقچیان را که قصد جابجایی مواد مخدر با استفاده از یک دستگاه خودرو زانتیا را داشتند، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در خاتمه گفت: در عملیات تعقیب و گریز، خودرو مزبور در زاهدان توقیف و در بازرسی از آن ۲۸۷ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک کشف و راننده خودرو نیز دستگیر شد.