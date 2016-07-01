به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن اختری در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در زنجان، با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر تحقق آرمان آزادی قدس شریف مقتدرانه ایستاده است، افزود: امروز این کشور در بهترین وضعیت خود در طول ۶۵ سال گذشته است و در مقابل رژیم غاصب اسرائیل در بدترین شرایط و نگران کننده است.

اختری با بیان اینکه سوریه زمانی که به هواخواهی و حمایت از فلسطین برخواست کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل با به راه انداختن گروه های ضد اسلامی در سوریه این کشور را بخاک و خون کشیدند، ادامه داد: من ۵۰سال با مسئله فلسطین آشنا هستم و در این راه هر کاری توانسته ام انجام داده ام.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: مردم فلسطین از جایگاه مهم و حمایتی ایران آگاه هستند اما برخی از گروه ها با ملحق شدن به دشمنان خود به ملت فلسطین خیانت کردند باید از وضعیت خود و دشمنانشان آگاه باشند تا سرزمین خود را دشمن به یغما نبرد.

اختری با تاکید بر اینکه مسئله فلسطین مسئله نخست جهان اسلام است، ادامه داد: پس از سپری شدن چند سال از اشغال سرزمین فلسطین ندای حمایت از مردم مظلوم این سرزمین در جهان پیچیده شده و هر سال از حضور و گستره ی بالای از جمعیت را مشاهده می کنیم.

وی با یادآوری اینکه رژیم اسرائیل و آمریکا و اربابانشان و تمام حامیان آنان کشورهای عربی از برگزاری روز جهانی قدس اندوهگین هستند، افزود: پس از گذر چند سال ملت مسلمان در هرجای دنیا در این روز به حمایت خواهی از مردم مظلوم فلسطین لبیک می گویند و دشمنان در صدد خاموش کردن این حرکت هستند و این در حالی است که روز قدس یک حرکت الهی و نور الهی است که هرگز خاموش نمی شود و ا این یک تیری است که بسوی دشمنان اسلام پرتاپ می شود و موجب فروپاشی آنان را رقم می زند.

اختری افزود: روز قدس یادگار امام راحل و ابتکار عمل ایشان بود که نسبت به مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل و ضرورت مقابله با آن بیش از ۶۰سال در این مسیر قدم گذاشتند، آنان که از تاریخ ایجاد غیر قانونی و غیر شرعی رژیم صهیونیستی اطلاع دارند می دادند که در سال۴۸میلادی در حدود ۶۵سال پیش توسط دولت های استعماری که در راس آنان انگلیس و آمریکا قرار داشتند با حمایت و پشتیبانی دولتهای جنایتکار و خیانتکار عرب رژیم جعلی اسرائیل رادر سرزمین فلسطین ایجاد کردند .

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: انتفاضه سوم فلسطین آغاز و در حال گسترش است و رژیم صهیونیستی قادر به مقابله کردن با این حرکت نیست و در این مسیر دست به انسان کشی و نسل کشی می زند .

اختری با بیان اینکه اسرائیل خونخوار در این جنگ علیه حزب الله بدترین شکست و زمین گیر شدن خود در طول تاریخ را تجربه کرد ، افزود: بسیاری از اندیشمندان سیاسی جهان و بانیان اصلی رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده اند که اسرائیل غاصب به سوی نابودی در حرکت است و به خواست خداوند متعال روزگارشان سیاه خواهد شد.

وی افزود: سازمان ملل و دفاع از حقوق بشر ، موسسات طرفدار حقوق بشر ، شورای امنیت ، کمیته های حقیقت یاب، در مقابل این همه جنایت و کشتار در کجا حضور دارند؟ این طرفداران حقوق بشر پس چرا سکوت کرده اند؟ کشورمان از این دشمنی ها خسارات های زیادی بخود دیده است ۶،۷،۱۱ و ۱۲تیر ماه روزها و تاریخ هایی هستند که هرگز از ذهن ملت ایران پاک نمی شوند حمله و سوء قصد به جان مقام معظم رهبری، شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲تن از یارانشان،شهادت آیت الله صدوقی و حمله به هواپیمایی جمهوری اسلامی با مشارکت گروهای تروریستی و منافقین با هدایت آمریکا و اسرائیل و هم پیمانانشان اقدماتی بوده و هست که در حق ملت مسلمان ایران انجام داده اندو باز هم ادامه دارد.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) ا بیان اینکه امام خمینی(ره) در همان روز انزجار خود را از این حرکت اعلام و هشدار دادند تا دولتها بر حذر باشند، افزود: روز قدس لرزه به جان آمریکا و اسرائیل و تمام حامیان آنان می اندازد.

اختری ادامه داد: امروز فلسطین بهترین روز های خود را سپری می کند و در مقابل اسرائیل لحظات بسیار تلخی را در حوزه های اقتصادی، نظامی، سیاسی می گذراند و آنقدر متزلزل شده است که جرات نمی کند به حزب الله حمله کند زیرا با سه بار حمله به حزب الله درسی فراموش نشدنی گرفت که هرگز جرات مقابله با حزب الله را ندارند.

وی با بیان اینکه مساله پیروزی فلسطین در مقاومت، استمرار و مبارزه است و این روز محقق خواهد شد چرا که وعده خداوند است، افزود: گروه ها و سران انتفاضه هوشیار باشند و بداننند طرح مساله دو دولت خیانتی بزرگ به فلسطین، به رسمیت شناختن اسرائیل جنایتکار و نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین است که منجر به آوارگی آنان می شود.

اختری با بیان اینکه اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنام روز قدس یک انتخاب و حرکت هوشمندانه و حکیمانه از سوی امام راحل بود، افزود: انتخاب روز قدس موجب وحدت بخشی هرچه بیشتر مسلمانان آن هم بازبان روزه می شد و این یک اعلام تهدید بسیار بزرگ برای رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان او می شدند در نتیجه همه تلاش خود را برای سرنگونی حرکت روز قدس انجام می دهند تا نامی از این حرکت در تقویم ها نباشد و در این راستا کشورهای سردمداران این رژیم که اعراب خائن هستند اجازه برگزاری راهپیمایی روز قدس را به مردم خود نمی دهند زیرا دولتشان طرفدار اسرائیل است.

وی با بیان اینکه مدعیان دفاع از حقوق بشر حقوق ملت ها را بر اساس منفعت خودشان تعریف می کنند، افزود: دبیر کل سازمان ملل اعتراف می کند که به دلیل پول های آل سعود که به او داده اند مجبور شده که نام آل سعود را از شکنندگان حقوق بشر حذف کند این ننگ بسیار بزرگی برای دولتهای به اصطلاح پیشرفته است که اینگونه حقوق مردم مظلوم و بی دفاع را زیر پا می گذارند و آنان را در زیر بمب و حملات وحشیانه قتل عام می کنند و بعد به تماشا می نشینند و کف می زنند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه کشورهای غربی هدفشان از طرح مسئله حقوق بشر و مسئله دفاع از انسانیت ابزاری است، گفت: برای توسعه و گسترش سلطه استکبار که در راس آنان آمریکا است که قصد دارند کشورهای عقب مانده را برده خود قرار دهند، کشور ایران و ملتمان هیچ امیدی به سازمان های حقوق بشر نداشته و ندارند.

اختری تاکید کرد: گروه های مبارز فلسطینی باید آگاه باشند و از گذشته عبرت بگیرند، ملت ایران از ابتدا در کنار و حامی مردم فلسطین بودند و هستند ولی در مقابل کشورهای عربی با شما و مردم شما چکار کردند؟ امروز ترکیه روابط سیاسی با اسرائیل برقرار می کند بیاید دوست و دشمن خود را بشناسند.