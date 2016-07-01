به گزارش خبرنگار مهر، از هفته گذشته تمرینات تراکتورسازی با حضور بازیکنان جدید و سابق این تیم در ورزشگاه اختصاصی تیم تبریزی درحال برگزاری است و برای همین امروز را قلعه نویی به بازیکنانش استراحت داد.

گفتنی است که تیم تراکتورسازی تبریز که دوران آمادگی خود را در تبریز سپری می کند برای کسب هماهنگی بیشتر و قرارگیری در شرایط مسابقه ۱۷ تیرماه تبریز را به مقصد تهران ترک می کند تا اردوی آمادگی در پایتخت برگزار کند.

بازی با پیکان و استقلال خوزستان دو دیدار تدارکاتی تراکتورسازی در تهران خواهد بود و بعداز آن نیز سرخ پوشان تبریزی در مسابقات جام شهدا حاضر خواهند شد.

تراکتورسازی پس از اتمام بازی های جام شهدا ۳۰ تیرماه به تبریز باز می گردند.