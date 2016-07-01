به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود همزمان با روز قدس در مصلی این شهر ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس بیان داشت: اسرائیل به فکر سلطه بر فلسطین افتاد تا بتواند نقشه شوم نیل تا فرات و نابودی کامل اسلام را عملی کند.

وی افزود: امام خمینی(ره) با هوشیاری تمام و با آینده نگری مثال زدنی تدبیر روز جهانی قدس را در حالی مطرح کرد که هیچ کس تهدید اسرائیل را آنچنان جدی نمی گرفت در حالی که این غده سرطانی منبع دشمنی با اسلام بود.

ترکیه تقاص اعتماد به اسرائیل را پرداخت

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه آل سعود کورکورانه اهداف اسرائیل را دنبال می کند، گفت: دشمنی اسرائیل با مسلمانان تمامی ندارد.

ترابی با اشاره به حوادث اخیر ترکیه نیز بیان داشت: دولت اردوغان پاداش عادی شدن روابطش با اسرائیل را در حملات تروریستی مشابه فرودگاه آتاتورک در استانبول گرفت تا یکبار دیگر بی اعتمادی به رژیم منحوس اشغالگر و متحدانشان در منطقه اثبات شود.

وی افزود: دشمنان اسلام به دنبال نا آرام کردن کشورهای منطقه هستند تا افکار عمومی حساسیت خود را نسبت به فلسطین از دست دهد اما روز قدس خط بطلانی بر این نقشه است.

حقوق بشر آمریکایی دروغی بیش نیست

خطیب جمعه شاهرود با اشاره به سالروز سقوط هواپیمای ایرباس ایران در آب های خلیج همیشه فارس گفت: آمریکا در حالی دم از حقوق بشر می زند که فرمانده ناو آمریکایی مهاجم به هواپیمای مسافربری ایران را با مدال لیاقت تشویق می کند در حالی ۳۰۰ ایرانی بیگناه در آن حادثه کشته شدند.

ترابی افزود: نمونه های حقوق بشر آمریکایی فراوان هستند که امروز نمود آنها به وضوح در یمن و سکوت در برابر کشتار شیعیان دیده می شود.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام با همراهی اسرائیل به دنبال تحقق شعار نیل تا فرات هستند و در این راه از هیچ توطئه، دسیسه و همکاری دریغ نمی کنند.

توسعه متوازن مهمترین نیاز استان سمنان

امام جمعه شاهرود با اشاره به سهم مدیریتی این شهرستان در استان سمنان، گفت: توسعه متوازن و همه جانبه زمانی محقق می شود که هر شهرستان به اندازه ظرفیت های خود مانند جمعیت، وسعت، امکانات دانشگاهی، حمل و نقل و... پیشرفت کرده و امکانات دریافت کند.

ترابی افزود: توسعه نباید به گونه ای باشد که بخشی از استان در شهرک صنعتی به اندازه وسعت خود شهر غرق شود اما شهر دیگری به اندازه روستایی پیشرفت صنعتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: شهرستان شاهرود دارای ظرفیت های فوق العاده در زمینه های مختلف اعم از نیروی کار، متخصص و مرکز دانشگاهی است که می توان از آنها در راه توسعه پایدار بهره برد حال آنکه ادارات این شهرستان غالبا از بودجه خالی هستند.