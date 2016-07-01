به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «بوریس جانسون» از چهره‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخت‌های جایگزینی «دیوید کامرون» در رهبری حزب محافظه‌کار و در مقام نخست‌وزیری بریتانیا به شمار می‌رفت.

بوریس جانسون گفت پس از مشورت با هم‌حزبی‌هایش و با توجه به وضع فعلی پارلمان تصمیم گرفته است که در رقابت‌های درون حزبی برای جانشینی دیوید کامرون شرکت نکند.

حزب محافظه‌کار بریتانیا در آستانه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا گرفتار دودستگی شد و در حالی که رهبر حزب و شماری از اعضای کابینه و نمایندگان پارلمان از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع می‌کردند، برخی از چهره‌های شاخص خواهان رای به خروج بودند.

مایکل گوو، وزیر دادگستری و متحد اصلی بوریس جانسون در تبلیغات همه‌پرسی، برای رهبری حزب محافظه‌کار نامزد می‌شود. در مقابل ترزا می، وزیر کشور که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بود، از دیگر نامزدهای رهبری حزب است.

در هفته‌های منتهی به همه‌پرسی تصور عمومی این بود که بوریس جانسون یکی از بخت‌های اصلی جانشینی دیوید کامرون است.

آندریا لیدسام، وزیر انرژی، لیام فاکس، وزیر دفاع و استیون کرب، وزیر کار چهره‌های دیگری هستند که نامزد رهبری حزب محافظه‌کار شده‌اند.

به دنبال نتیجه همه‌پرسی بریتانیا گرفتار بحرانی سیاسی شده است. به جز استعفای دیوید کامرون و رقابت درونی حزب محافظه‌کار برای انتخاب جانشین او، حزب کارگر هم دچار اختلاف داخلی شده است.