به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه اول با شدت ۳.۱ ریشتر راس ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه بعدازظهر امروز جمعه سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۲.۵۳ درجه شمالی و ۵۹.۹۱ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

زمین لرزه دوم نیز به فاصله نیم ساعت بعد از وقوع زمین لرزه اول در ساعت ۱۶ و ۶ دقیقه ۳۱ ثانیه با شدت سه ریشتر بود.

این زمین لرزه نیز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله ۳۲ کیلومتری سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی رخ داده است.

تا کنون از خسارات این زمین لرزه ها گزارشی اعلام نشده است.