خودسوزی خاک «دوبنه» گسترش یافت/ برداشت بی رویه آب علت وقوع

سیاوش محمدی بیگدلی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه خودسوزی زمین از چند روز قبل در روستای دوبنه مهارلو در نزیدکی شیراز شروع شده است.

وی ادامه داد: در حالی که در ابتدا وسعت این خودسوزی حدود ۴۰۰ متر بود هم اکنون این خودسوزی گسترش پیدا کرده و به هزار مترمربع رسیده است.

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس پرامون اقدامات انجام شده از سوی محیط زیست برای مهار این خودسوزی بیان کرد: در ابتدا با ماشین نسبت به پاشیدن آب بر روی این خودسوزی اقدام شد اما متاسفانه به دلیل درجه بالای خاک، آب بخار می شد.

وی افزود: این اقدام بی ثمر بود از این رو محیط زیست برای مهار این پدیده دنبال راهکارهای دیگری است.

محمدی ادامه داد: در این راستا مقرر شده که به وسیله بیل مکانیکی خاک کوبیده یا اینکه در اطراف آن کانلی حفر شود.

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس تاکید کرد: متاسفانه به دلیل اینکه این منطقه در نزدیکی روستای اسلاملو قرار دارد خطر سرایت این پدیده به زمینهای اسلاملو نیز وجود دارد.

وی گفت: متاسفانه این پدیده به دلیل برداشتهای بی رویه آب رخ داده و در صورتیکه که سطح آب بالا رود می توان از افزایش آن به دیگر نقاط استان جلوگیری کرد.

چندی پیش خاک روستای دوبنه در اطراف منطقه مهارلو دچار خودسوزی شد. این پدیده پیش از این نیز در اطراف شهرک صنعتی شیراز و دریاچه پریشان کازرون دیده شده بود.

