به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا مقدم فر ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس در یاسوج افزود: امروزه در هر کجای جهان گروهی افراطی و یا جریانی تکفیری شکل می گیرد به نحوی با رژیم غاصب و آدم کش صهیونیسم جهانی و یا آل سعود در ارتباط است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از گروههای تکفیری حمایت می کند و به این گروهها کمکهای نظامی و مادی می رساند، گفت: مجروحان جنگی این گروهها نیز برای مداوا و درمان به سرزمینهای اشغالی فرستاده می شوند.

مقدم فر تصریح کرد: حمایت و تقویت جریانهای تکفیری و داعش یکی از اهداف راهبردی رژیم غاصب صهیونیسم برای ایجاد پدیده اسلام هراسی در منطقه و جهان است.

وی اظهار داشت: یکی از راهبردها و اهداف شوم رژیم صهیونیستی در طول سالیان متمادی ایجاد شکاف و تفرقه میان شیعه و سنی و جهان اسلام بوده است.

مقدم فر با بیان اینکه کاهش توان جهان اسلام به ویژه نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف از توطئه های شوم رژیم صهیونیسم جهانی است، اظهار داشت: برخی کشورهای دست نشانده با ذلت و نکبت نمایندگی اجرای دستورالعملها و استراتژیهای نظامی و سیاسی این رژیم جعلی را در منطقه عهده دار شده اند.

مشاور رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: نابودی هویت دینی و ملی تمامی مسلمانان و جهان اسلام هدف اصلی و برآیند همه این راهبردها است.

مقدم فر افزود: اعلام وفاداری و پیوند مجدد ترکیه با تلاویو و حرکتهای دولتمردان نالایق آل سعود حرکتی مذبوحانه در حمایت از رژیم صهیونیستی است و این کشورها بدانند که دوران افول و نابودی رژیم جعلی و غاصب صهونیسم جهانی فرا رسیده است.

وی بیان کرد: بررسی شرایط آینده منطقه و جهان و پیش بینی تحلیل گران نشان می دهد که رسیدن اسرائیل به اهدافش تاکنون به مثابه ساعت شنی بوده و تمامی اهداف شوم این رژیم نتیجه عکس داده است.

مقدم فر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برجام و توافق هسته ای تاکید کرد: ایران هیچگاه قصد بدعهدی و نقض برجام را ندارد.

وی افزود: این در حالی است که آمریکاییها بارها در این راستا به گفته رهبر معظم انقلاب بدعهدی کرده اند.

مقدم فر اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و اصرار آمریکا وغرب بر بدعهدیهای خود، ایستادن پای این توافق و اجرای آن نیز امری ذلت باربرای ملت و کشور مقتدر ایران اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: در صورت ادامه عهدشکنیهای غرب و آمریکا، این توافق نیز از سوی جمهوری اسلامی به آتش کشیده می شود.