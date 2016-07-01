به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی، حبیب حسینقلی زاده گفت: ظهر امروز در اتوبان تبریز-زنجان، حوالی روستای کرگان خودروی سواری پژو ۲۰۶ واژگون شد که بر اثر این حادثه ۴ نفر به شدت مصدوم شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با اعلام این حادثه به اپراتوری فوریتهای پزشکی بستان آبا، پایگاههای اورژانس ۱۱۵ بستان آباد و شیبلی به محل حادثه اعزام شدند و تکنسینهای اعزامی چهار نفر که به شدت مصدوم شده بودند را با انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان استاد شهریار بستان آباد و از آنجا به بیمارستان امام رضا تبریز انتقال دادند.

حسینقلی زاده افزود: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نبستن کمربند ایمنی در حوادث ترافیکی آمار بسیار بالای مصدومان و کشته ها را در بر می گیرد و در این حوادث، واژگونی ها در صدر هستند و ارتباطی به نوع خودرو ندارد که مطمئنا با رعایت موارد ایمنی و راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش این حوادث و تلفات خواهیم بود.