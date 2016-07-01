به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس، حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۱۴:۱۰ امروز جمعه مورد برخورد موتورسیکلت با دیوار در داخل شهر مرند به اپراتوری فوریت های پزشکی مرند اعلام شد.

وی ادامه داد: در جریان این حادثه پایگاه فوریتهای پزشکی شماره یک مرند به محل اعزام شد و تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ پس از بررسی وضعیت مصدوم حادثه خبر از فوت مرد حدود ۲۲ ساله موتور سوار دادند.

حسینقلی زاده گفت: کلاه ایمنی موتورسواران ضامن سلامتی و کاهش صدمات برای موتورسواران است و نگذاشتن کلاه ایمنی در حوادث ترافیکی منجر به بالا رفتن شدت مصدومیت و اکثرا مرگ آنان می شود.