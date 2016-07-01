به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی عصر جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از تقدیم لایحه منطقه آزاد اردبیل طی روزهای آینده به مجلس خبر داد و تاکید کرد که دولت بزودی لایحه منطقه آزاد استان اردبیل را تقدیم مجلس خواهد کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت منطقه آزاد اردبیل تصریح کرد: تمام نمایندگان استان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا منطقه آزاد اردبیل در مجلس به تصویب برسد، اما نباید تنها به تلاش نمایندگان بسنده کنیم.

به گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس برای تصویب این طرح در مجلس باید از تمام ظرفیت های استان یک صدا و با تعامل سازنده استفاده کرد.

وی در تشریح این موضوع ادامه داد: برای تحقق این مهم باید از تمام ظرفیت اقتصادی، سیاسی، مدیران، مسولان و ائمه جمعه بهره گرفت و این بخش لازم است نمایندگان اردبیل را یاری و همراهی کنند.

دیگر نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، از پیگیری جدی مجمع نمایندگان استان اردبیل برای تصویب این طرح در مجلس خبر داد.

رایزنی با رئیس مجلس و نمایندگان برای حمایت

صدیف بدری بازگرداندن لایحه منطقه آزاد تجاری به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: در این خصوص لایحه منطقه آزاد تجاری استان اردبیل به مجلس می‌آید تا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در عین حال از ایزنی برای حمایت سایر نمایندگان و بویژه رئیس مجلس برای تصویب این طرح خبر داد.

بدری همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های راکد استان نظیر راه‌آهن اردبیل – میانه، پروژه پتروشیمی و توسعه بزرگراه‌ها و مسیرهای چهار بانده ارتباطی استان را از دیگر موارد پیگیری از سوی نمایندگان برشمرد.

در این دیدار آیت الله سیدحسن عامل نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از تلاش نمایندگان اردبیل در خصوص منطقه آزاد اردبیل قدردانی و تاکید کرد که همه باید تلاش کنیم تا نتیجه مطلوب در خصوص منطقه آزاد حاصل شود.